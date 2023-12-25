Polis, Marjorie Taylor Greene'in evine Noel günü yapılan swatting çağrısını soruşturuyor

Greene Pazartesi sabahı sosyal medyada X hesabından "Az önce sopalandım. Bu sekizinci kez oluyor. Noel'de ailemle birlikte buradayım."

Polis bilgi uzmanı Kelly Madden Pazartesi günü CNN'e telefonda verdiği demeçte, 911 merkezinin intihar önleme hattına muhtemelen New York, Roma'dan arayan bir adamın Greene'in Georgia, Rome adresinde kız arkadaşını vurduğunu iddia eden bir çağrı geldiğini bildirdiğini söyledi. Arayan kişi kendisini de öldürmekle tehdit etmişti.

Madden'e göre, Roma Polisi Greene'in güvenlik ekibini telefon görüşmesinden haberdar etti ve memurlar eve doğru yola çıktıklarında evde yanlış bir şey olmadığı söylendi. Madden, memurların eve varmadan önce geri çevrildiğini söyledi.

Greene paylaşımında "Yerel polisim EN BÜYÜKLERDİR ve bununla uğraşmak zorunda kalmamalıdır," diye ekledi. "Onları çok takdir ediyorum ve ailem ve ben kurtarıcımız İsa Mesih'in doğumunu kutlarken neşeli bir ruh halindeyiz!"

Swatting, yetkilileri korkunç bir suçun işlendiğine ya da işlenmekte olduğuna inandırdıkları bir yere - genellikle bir eve - çekmek amacıyla yapılan şaka amaçlı bir aramadır. Bu durum, aramanın bir şaka olduğunu bilmeleri mümkün olmayan yerel polis veya SWAT ekiplerinin güçlü bir müdahalesiyle sonuçlanır.

Cumhuriyetçi Temsilci Brandon Williams, X'te yaptığı bir paylaş ımda kendisinin de Noel Günü swat'landığını söyledi.

New Yorklu Cumhuriyetçi, "Bu öğleden sonra evimiz arandı," dedi. "Gelmeden önce benimle irtibata geçen Milletvekillerine ve Polislere teşekkür ederim. Ev yapımı kurabiyeler ve baharatlı fındıklarla gittiler! Herkese mutlu Noeller!"

CNN yorum için Cayuga İlçe Şerifinin ofisine ve New York Eyalet Polisine ulaştı.

Ağustos 2022'de CNN, polisin Greene'in evinde defalarca swatting olaylarına müdahale ettiğini bildirdi. Geçen ay da Georgia'lı bir adam Greene'i, ailesini ve çalışanlarını öldürmekle tehdit etmekle suçlandı.

Madden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu tür bir ihbarı ilk kez almıyoruz," dedi. "Güvenlik görevlileriyle iyi bir ilişkimiz var ve aslında acil bir durum olmadığı tespit edildi."

Greene, Georgia'nın Roma'yı da içine alan 14. Kongre Bölgesi'nin ABD temsilcisidir. Muhafazakâr ateşli kadın, tartışmalı ve bölücü yorumları nedeniyle zaman zaman sol kesimin eleştirilerine maruz kalmıştır. Aynı zamanda partisinin sağ kanadından da tepki gördü; bu yılın başlarında grup üyelerini eleştirdiği ve Cumhuriyetçi liderliğe sadık kaldığı için aşırı muhafazakâr Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu'ndan çıkarıldı.

CNN'den Melanie Zanona, Manu Raju ve Annie Grayer bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com