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Polis, Kaliforniya'da 14 yaşındaki bir çocuğun ebeveynlerini öldürmek ve kız kardeşini yaralamak için 'birden fazla silah' kullandığını iddia etti

Yetkililer, 14 yaşındaki bir çocuğun Çarşamba günü Kaliforniya'nın Fresno ilçesindeki kırsal bir topluluktaki evlerinde anne ve babasını öldürdüğü ve 11 yaşındaki kız kardeşini ağır yaraladığı iddiasının ardından tutuklandığını açıkladı.

 and  Ann Bradley
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Fresno İlçe Şerifi John Zanoni 29 Aralık Cuma günü cinayetlerle ilgili olarak düzenlenen basın....aussiedlerbote.de
Fresno İlçe Şerifi John Zanoni 29 Aralık Cuma günü cinayetlerle ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuştu..aussiedlerbote.de

Polis, Kaliforniya'da 14 yaşındaki bir çocuğun ebeveynlerini öldürmek ve kız kardeşini yaralamak için 'birden fazla silah' kullandığını iddia etti

Fresno İlçe Şerifi John Zanoni Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yaşı nedeniyle kimliği açıklanmayan şüphelinin çifte cinayetten sonra şerifin ofisini aradığını ve Miramonte'deki evlerine birinin girdiğini, ailesine saldırdığını ve bir kamyonetle kaçtığını söylediğini belirtti.

Zanoni'ye göre dedektifler daha sonra çocuğun hikayesinde tutarsızlıklar olduğunu fark etti.

Zanoni, "Kanıtlar nihayetinde çocuğun eve zorla girme hikayesini uydurduğunu ve annesine, babasına ve kız kardeşine saldırmak için birden fazla silah kullanmaktan sorumlu olduğunu gösterdi" dedi.

Anne ve babanın her ikisi de 37 yaşında olan Lue Yang ve Se Vang olduğu tespit edildi. Kızları kritik yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi, ancak hayatta kalması bekleniyor. Şüphelinin 7 yaşındaki kardeşi olan bir başka çocuk ise saldırıda yara almadı.

Fresno İlçe Şerif Ofisi'ne göre diğer kardeşe aile üyeleri bakıyor.

Şüpheli tutuklandı ve çocuk ıslahevine konuldu. Şerifin ofisinden Cuma günü yapılan açıklamada, zanlının iki cinayet ve bir cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Dava Fresno Bölge Savcılığı tarafından inceleniyor. CNN, şüphelinin bir avukat tarafından temsil edilip edilmediğini belirlemeye çalışıyor.

Zanoni kurbanların nasıl öldüğü ya da saldırıda hangi silahların kullanıldığı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi. Yetkililerin cinayetler için bir neden belirlemediğini belirtti.

Şerif, "Durumun trajedisi çok büyük çünkü iki çocuk diğer kardeşlerinin eylemleri nedeniyle anne ve babalarını kaybetti" dedi. "Bu çocuklar bu olay yüzünden annesiz ve babasız büyüyecekler."

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Kaynak: edition.cnn.com

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