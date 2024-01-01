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Polis, iki çocuğunu öldürmekten aranan annenin Birleşik Krallık'ta tutuklandığını açıkladı

Yerel polise göre, iki çocuğunu öldürdüğünden ve üçüncüsünü öldürmeye teşebbüs ettiğinden şüphelenilen Colorado'lu bir anne Birleşik Krallık'ta tutuklandı.

 and  Katherine Bradley
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Colorado'da iki çocuğunu öldürmek ve bir diğerini de öldürmeye çalışmakla suçlanan Kimberlee....aussiedlerbote.de
Colorado'da iki çocuğunu öldürmek ve bir diğerini de öldürmeye çalışmakla suçlanan Kimberlee Singler Birleşik Krallık'ta tutuklandı..aussiedlerbote.de

Polis, iki çocuğunu öldürmekten aranan annenin Birleşik Krallık'ta tutuklandığını açıkladı

CNN 'in haberine göre, 7 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki kızının bir evde ölü bulunmasının ve 11 yaşındaki kızının hastaneye gönderilmesinin ardından yetkililer Kimberlee Singler hakkında cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından tutuklama emri çıkardı.

Colorado Springs Polis Departmanına göre Singler, Cumartesi günü İngiltere'de tanımlanamayan bir yerde "olaysız bir şekilde" tutuklandı.

Açıklamada, "Colorado Springs Polis Departmanı'nın cinayet birimi dedektifleri, devam eden soruşturmayı sürdürmek için birden fazla kolluk kuvveti ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor" denildi.

Departman, daha sonraki bir tarihte düzenlenecek bir basın toplantısında tutuklama hakkında daha fazla bilgi verileceğini söyledi.

Polis Singler'ın evine ilk olarak 19 Aralık'ta 911'e gelen bir hırsızlık ihbarı üzerine gitmişti. Yetkililer, eve vardıklarında 7 yaşındaki oğlunu ve 9 yaşındaki kızını ölü bulduklarını söyledi. Ayrıca Singler ve hayatta kalan 11 yaşındaki kızını da bulmuşlar ve her ikisi de hastaneye kaldırılmış.

Colorado polisi daha önce CNN 'e yaptığı açıklamada, Singler'ın ilk hırsızlık raporuna dayanarak kurban olarak görüldüğünü ancak soruşturma ilerledikçe şüpheli konumuna düştüğünü söyledi. Singler başlangıçta polisle işbirliği yapmış ancak daha sonra işbirliği yapmayı bırakmış ve polis kendisiyle temasa geçememiştir.

Colorado Springs Polis Departmanında kamu bilgilendirme görevlisi olan Ira Cronin daha önce CNN'e verdiği demeçte "Elimizde geçerli bir neden olana kadar onu herhangi bir nedenle tutamazdık" dedi.

11 yaşındaki kızı olaydan birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildi. Cronin, kızın yaralarının iyileşmekte olduğunu ve annesinin yanında olmadığını da sözlerine ekledi.

Singler dört kez birinci derece cinayet ve iki kez de cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Bir basın açıklamasına göre, çocukların 12 yaşından küçük olması nedeniyle iddia edilen her bir suç için suçlamalar iki katına çıkarıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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