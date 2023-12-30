Polis, iki çocuğunu öldürdüğünden şüphelenilen Colorado'lu bir kadını arıyor

Colorado Springs Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 7 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki kızının evde ölü bulunmasının ve 11 yaşındaki kızının yaralı olarak hastaneye sevk edilmesinin ardından Kimberlee Singler hakkında cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından tutuklama emri çıkarıldı.

Polis, departmanın Şiddet Suçlusu Kaçak Görev Gücü'nün Salı günü arama emri çıkarıldığından beri 35 yaşındaki Singler'ı aradığını söyledi. FBI'ın Denver ofisinden bir halkla ilişkiler görevlisi CNN'e yaptığı açıklamada, FBI'ın arama çalışmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Halkla ilişkiler görevlisi Ira Cronin, "Nerede olabileceğine dair birkaç fikrimiz var ama her yerde olabileceğinin de farkındayız" dedi.

Memurlar ilk olarak 19 Aralık gece yarısından kısa bir süre sonra, bir hırsızlıkla ilgili 911 çağrısı üzerine Singler'ın evine gittiler. Cronin CNN'e yaptığı açıklamada 911 çağrısının evin içinden geldiğini ancak çağrıyı kimin yaptığını teyit edemediğini söyledi.

CSPD'den yapılan açıklamada, "Memurlar olay yerine vardıklarında yetişkin bir kadın ve 11 yaşında bir kız çocuğunun yaralandığını gördüler" denildi. "Diğer iki çocuk, 9 yaşında bir kız ve 7 yaşında bir erkek, evde ölmüş olarak bulundu."

Cronin, anne ve hayatta kalan kızının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Cronin, Singler'ın başlangıçta ilk hırsızlık raporuna dayanarak bir kurban olarak kabul edildiğini, ancak "soruşturma süresince" bir şüpheli haline geldiğini söyledi. "Elimizde geçerli bir neden olana kadar onu herhangi bir nedenle tutamazdık."

Açıklamaya göre, hırsızlığın daha sonra "asılsız" olduğu tespit edildi.

Singler hastaneden taburcu olduktan sonra başlangıçta polisle işbirliği yapıyordu. Cronin, bir noktadan sonra işbirliğine yanaşmadığını ve polisin kendisiyle temasa geçemediğini söyledi.

11 yaşındaki kızı olaydan birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildi. Cronin, kızın yaralarının iyileşmekte olduğunu ve annesinin yanında olmadığını da sözlerine ekledi.

Açıklamaya göre Singler en son 23 Aralık'ta görülmüş. Birinci dereceden dört cinayet ve iki cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya. Açıklamaya göre, çocukların hepsinin 12 yaşın altında olması nedeniyle iddia edilen her suç için suçlamalar iki katına çıkarıldı.

Singler'ın kefaleti 10 milyon dolar olarak belirlendi.

Polis açıklamasında, "Tutuklama emrinin ayrıntıları şu anda mahkeme kararı uyarınca gizli tutulmaktadır ve daha sonra açıklanması beklenmektedir" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com