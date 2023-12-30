içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
PolitikaHaberlerBiz

Polis, iki çocuğunu öldürdüğünden şüphelenilen Colorado'lu bir kadını arıyor

Yetkililer, polisin evlerinde hırsızlık ihbarı üzerine yaptığı ilk müdahalenin ardından iki çocuğunu öldürdüğünden ve üçüncüsünü öldürmeye çalıştığından şüphelenilen Colorado'lu bir anneyi arıyor.

 and  Grigoriy Williams
2 dakikada okunur
Colorado yetkilileri, iki çocuğunu öldürdüğünden ve üçüncü bir çocuğu öldürmeye çalıştığından....aussiedlerbote.de
Colorado yetkilileri, iki çocuğunu öldürdüğünden ve üçüncü bir çocuğu öldürmeye çalıştığından şüphelenilen 35 yaşındaki Kimberlee Singler'ı arıyor..aussiedlerbote.de

Polis, iki çocuğunu öldürdüğünden şüphelenilen Colorado'lu bir kadını arıyor

Colorado Springs Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 7 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki kızının evde ölü bulunmasının ve 11 yaşındaki kızının yaralı olarak hastaneye sevk edilmesinin ardından Kimberlee Singler hakkında cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından tutuklama emri çıkarıldı.

Polis, departmanın Şiddet Suçlusu Kaçak Görev Gücü'nün Salı günü arama emri çıkarıldığından beri 35 yaşındaki Singler'ı aradığını söyledi. FBI'ın Denver ofisinden bir halkla ilişkiler görevlisi CNN'e yaptığı açıklamada, FBI'ın arama çalışmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Halkla ilişkiler görevlisi Ira Cronin, "Nerede olabileceğine dair birkaç fikrimiz var ama her yerde olabileceğinin de farkındayız" dedi.

Memurlar ilk olarak 19 Aralık gece yarısından kısa bir süre sonra, bir hırsızlıkla ilgili 911 çağrısı üzerine Singler'ın evine gittiler. Cronin CNN'e yaptığı açıklamada 911 çağrısının evin içinden geldiğini ancak çağrıyı kimin yaptığını teyit edemediğini söyledi.

CSPD'den yapılan açıklamada, "Memurlar olay yerine vardıklarında yetişkin bir kadın ve 11 yaşında bir kız çocuğunun yaralandığını gördüler" denildi. "Diğer iki çocuk, 9 yaşında bir kız ve 7 yaşında bir erkek, evde ölmüş olarak bulundu."

Cronin, anne ve hayatta kalan kızının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Cronin, Singler'ın başlangıçta ilk hırsızlık raporuna dayanarak bir kurban olarak kabul edildiğini, ancak "soruşturma süresince" bir şüpheli haline geldiğini söyledi. "Elimizde geçerli bir neden olana kadar onu herhangi bir nedenle tutamazdık."

Açıklamaya göre, hırsızlığın daha sonra "asılsız" olduğu tespit edildi.

Singler hastaneden taburcu olduktan sonra başlangıçta polisle işbirliği yapıyordu. Cronin, bir noktadan sonra işbirliğine yanaşmadığını ve polisin kendisiyle temasa geçemediğini söyledi.

11 yaşındaki kızı olaydan birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildi. Cronin, kızın yaralarının iyileşmekte olduğunu ve annesinin yanında olmadığını da sözlerine ekledi.

Açıklamaya göre Singler en son 23 Aralık'ta görülmüş. Birinci dereceden dört cinayet ve iki cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya. Açıklamaya göre, çocukların hepsinin 12 yaşın altında olması nedeniyle iddia edilen her suç için suçlamalar iki katına çıkarıldı.

Singler'ın kefaleti 10 milyon dolar olarak belirlendi.

Polis açıklamasında, "Tutuklama emrinin ayrıntıları şu anda mahkeme kararı uyarınca gizli tutulmaktadır ve daha sonra açıklanması beklenmektedir" denildi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Göçmenler 6 Kasım'da New York'taki Federal Plaza Göçmenlik Mahkemesi'nin önünde sıra bekliyorlar..aussiedlerbote.de
Politika

Teksas, sığınmacıları büyük şehirlere otobüslerle çok az bir süre önceden haber vererek gönderiyor. Bu belediye başkanları frene basmak istiyor

Teksas'tan binlerce göçmeni bırakan "haydut otobüsler" nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan New York, Chicago ve Denver belediye başkanları, otobüs operatörlerinin el koyma, para cezası ve hatta hapis cezası tehdidi altında varışları koordine etmelerini zorunlu kılarak artışı yavaşlatmaya çalışıyor.

 and  Grigoriy Williams
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Denver Broncos baş antrenörü Sean Payton, 24 Aralık 2023 tarihinde Mile High'daki Empower Field'da....aussiedlerbote.de
Spor

Russell Wilson, Denver Broncos'un sözleşme değişikliğini reddettiği için kendisini kadro dışı bırakmasına 'hayal kırıklığına uğradığını' söyledi

Denver Broncos'un oyun kurucusu Russell Wilson, baş antrenör Sean Payton'ın kendisine takımın NFL normal sezonunun son iki maçında yedek kalacağını söylemesi üzerine "hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını" söyledi.

 and  John Stellmacher
Üyeler Herkese Açık