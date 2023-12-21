Polis, eski NBA G League oyuncusunun Las Vegas'ta kayıp bir kadını kaçırıp öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı Pazar günü yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Comanche ve 19 yaşındaki Sakari Harnden'ın geçen hafta tutuklandığını ve Harnden'ın arkadaşı Marayna Rodgers'ı kaçırmakla suçlandığını, ancak Rodgers'ın kalıntılarının bulunmasının ardından polisin Comanche ve Harnden'a yönelik cinayet suçlamalarını takip etmeye başladığını söyledi.

Polisin tutuklama emri Comanche ve Harnden'ın Rodgers'ın ölümüyle ilgili olarak cinayetle suçlandığını gösteriyor. Sacramento Kings'e bağlı olan Kings, Cuma günü Comanche'nin takımdan serbest bırakıldığını duyurdu.

Clark County Bölge Mahkemesi'nde dosyalanan tutuklama emrinde polis, ikilinin kurbanı fuhuş anlaşması kisvesi altında tenha bir yere çektiklerini söylüyor. CNN tarafından incelenen mahkeme dosyasına göre, ikili daha sonra Rodgers'ı Harnden'in aracında boğduktan sonra cesedini bir hendeğe atıp üzerini taşlarla örttü.

Polis, itirafının ardından Comanche'nin dedektiflere Rodgers'ın cesedinin gömülü olduğu yeri gösterdiğini söyledi.

CNN, Comanche ve Harnden'ı temsil eden avukatlara iddialar hakkında yorum yapmaları için ulaştı.

Polis tutuklama emrinde "Sakari ve Chance, Marayna'yı arkadaşlarından uzaklaştırmak ve böylece onu öldürmek için bir plan yapmaya başladılar" dedi. "Chance ve Sakari cinayete yardım edecek birini bulamayınca cinayeti kendileri işlemeye karar verdiler."

Polise göre Rodgers en son arkadaşlarıyla görüldükten ve Harnden ve Comanche ile buluşma ayarladıktan iki gün sonra, 7 Aralık'ta kayıp olarak bildirilmişti.

Polise göre, tutuklamaların ardından müfettişler Rodgers'ın kalıntılarını Las Vegas'ın yaklaşık 20 mil güneydoğusundaki Henderson'ın çöllük bir bölgesinde bulmalarını sağlayan bilgiler elde etti.

Arama iznine göre, Comanche eski kız arkadaşına bir mesajında "Boynunu kırabilirim ya da o kaltağı boğabilirim" demiş. Başka bir mesajında ise "Eğer kalın bir ip parçası ya da sağlam bir şey bulursan arka koltuktan yapabilirim. Tıpkı filmlerdeki katillerin yaptığı gibi."

Comanche Cuma günü Sacramento, Kaliforniya'da Stockton Kings antrenman tesisindeki antrenman sırasında FBI personeli tarafından tutuklandı ve Salı günü Sacramento mahkemesinde suçlu iadesi talebinden feragat etti. Las Vegas yetkililerinin Comanche'yi suçlamalarla yüzleşmek üzere Nevada'ya geri götürmek için 30 günleri var.

Harnden Çarşamba günü mahkemeye çıktı ve Şubat ayında yeniden mahkemeye çıkacak. Mahkeme kayıtlarına göre Harnden Pazar günü mahkemeye çıktı ve kefaleti 500,000 dolar olarak belirlendi.

CNN'den Melissa Alonso ve Jessica Flynn bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com