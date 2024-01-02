Polis, bir adamın gece Colorado Yüksek Mahkemesi'ne girip ateş açtığını söyledi

Owen Monroe, dünyada kısmi kalp nakli yapılan ilk kişi olarak tarihe geçtiğinde 18 günlüktü. Yeni bir çalışmada, doktorları başka bir dönüm noktasını belgeleyecek: Owen'ın kalbini onarmak için kullanılan doku ilk kez büyüdü, bu da bu tür bir onarımın uzun zamandır aranan bir hedefiydi.