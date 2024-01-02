Polis, bir adamın gece Colorado Yüksek Mahkemesi'ne girip ateş açtığını söyledi
Colorado Eyalet Devriyesi, olayın "Colorado Yüksek Mahkemesi Yargıçlarına yönelik önceki tehditlerle ilişkili" olduğuna inanılmadığını söyledi.
Haneye tecavüz olayı, mahkemenin eski Başkan Donald Trump 'ın 14. Değişikliğin "isyancı yasağı" uyarınca göreve uygun olmadığına hükmederek, eyaletin 2024 oy pusulasından çıkarılmasına 4-3 karar vermesinden iki hafta sonra meydana geldi.
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Kaynak: edition.cnn.com