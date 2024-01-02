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Polis, bir adamın gece Colorado Yüksek Mahkemesi'ne girip ateş açtığını söyledi

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, Colorado Yüksek Mahkemesi binasına bir gece zorla girerek içeride ateş açan bir kişinin Salı günü erken saatlerde tutuklandığı belirtildi.

 and  Michael Bootcampf
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Denver'daki Colorado Yüksek Mahkemesi binası..aussiedlerbote.de
Denver'daki Colorado Yüksek Mahkemesi binası..aussiedlerbote.de

Polis, bir adamın gece Colorado Yüksek Mahkemesi'ne girip ateş açtığını söyledi

Colorado Eyalet Devriyesi, olayın "Colorado Yüksek Mahkemesi Yargıçlarına yönelik önceki tehditlerle ilişkili" olduğuna inanılmadığını söyledi.

Haneye tecavüz olayı, mahkemenin eski Başkan Donald Trump 'ın 14. Değişikliğin "isyancı yasağı" uyarınca göreve uygun olmadığına hükmederek, eyaletin 2024 oy pusulasından çıkarılmasına 4-3 karar vermesinden iki hafta sonra meydana geldi.

Bu gelişmekte olan bir haberdir ve güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com

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