Polis 47 yıl önce Arizona çölünde bulunan insan kalıntılarının kimliğini tespit etti

Arizona'daki Mohave County Şerif Ofisi'nin Salı günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, aslen El Salvadorlu olan Luis Alonso Paredes'in kimliği, "ilk soruşturma sırasında mevcut olmayan bir kaynak olan" ulusal parmak izi kayıtları sayesinde kesin olarak tespit edildi.

Yetkililer o dönemde kurbanın muhtemel benzerinin bir robot resmini çizmiş ve parmak izlerini almış ancak bunları kimseyle eşleştirememişti. Şerifin ofisine göre ayrıca kurbanın 30-35 yaşlarında bir erkek olduğu ve yakın mesafeden başından vurulduğu tespit edildi.

Mohave İlçesi Şerif Ofisi'nin Özel Soruşturma Birimi Ekim 2023'te davayı yeniden incelemeye başladı.

Şerifin ofisine göre Paredes öldüğü sırada Las Vegas bölgesinde yaşıyor ya da çalışıyor olabilir.

Müfettişler Paredes'in herhangi bir akrabasının yerini tespit edemedi, ancak dava veya Parades'in ailesi hakkında bilgi sahibi olan herkesi dedektiflerle iletişime geç meye teşvik ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com