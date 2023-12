Poison şarkıcısı Bret Michaels hastaneye kaldırılmasıyla ilgili gelişmeleri paylaştı

Michaels, Perşembe günü bir gösteriden kısa bir süre önce hastaneye kaldırıldığında glam metal grubuyla bu hafta Tennessee'de turnedeydi.

"Nashville'deki inanılmaz hayranlarıma, tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim!!! Music City'de sahneye çıkıp performansımı sergilemek için gerçekten çok heyecanlıydım, ancak öngörülemeyen bir tıbbi komplikasyon ve ardından hastaneye kaldırılmam nedeniyle bu mümkün olmadı," diye yazdı Michaels Perşembe günü geç saatlerde Instagram'da.

59 yaşındaki şarkıcı şu anda ne için tedavi gördüğünü paylaşmadı, ancak daha önce de sağlık savaşlarıyla karşı karşıya kaldı. Michaels çocukluğundan beri tip 1 diyabet hastası ve 2010 yılında bir beyin kanaması geçirdi.

Michaels Cuma günü kendi web sitesinde bir güncelleme daha paylaştı.

"Aileden, arkadaşlardan ve hayranlardan gelen iyi dilekler için yeterince teşekkür ve minnettarlık kelimesi yok" diye yazdı. "Testler yapmak ve sıvı vermek için çeşitli serum bölgelerinde gördüğünüz gibi bana yardımcı olan Nashville'in inanılmaz ve kararlı sağlık personeline ne kadar teşekkür etsem azdır. Jacksonville'i sallamaya ve yakında bir Nashville konseri için geri dönmeye kararlıyım."

Poison'ın 1980'ler ve 90'lardaki hitleri arasında "Talk Dirty to Me" ve "Every Rose Has Its Thorn" yer alıyordu.

Grubun Cumartesi günü Jacksonville, Florida'da ve Pazar günü Mississippi'de birer konser vermesi planlanıyor.

Kaynak: edition.cnn.com