Pita Taufatofua: Tonga'nın Olimpiyat bayrak taşıyıcısı tarafından kurulan GoFundMe 310.000 doların üzerinde bağış topladı

Hem Yaz hem de Kış Olimpiyatlarının açılış törenlerinde yağlanmış göğsüyle tanınan Taufatofua, felaketin ardından Pazartesi günü CNN'in de doğruladığı bir GoFundMe bağış toplama sayfası kurdu.

GoFundMe sayfasına göre, fonlar "en çok ihtiyaç duyanlara" ve hasar gören altyapı, okul ve hastanelerin onarımına gidecek.

"Hepinizin bildiği gibi volkanik bir patlamanın neden olduğu büyük bir Tsunami Tonga'yı harap etti ... Ada Krallığımıza yardım etmek için bağışlarınızı bekliyoruz" deniliyor. "Bu ihtiyaç anında yardım ve desteğiniz büyük bir takdirle karşılanacaktır."

Patlamayı "benzeri görülmemiş bir felaket" olarak tanımlayan Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni, "volkanik mantar bulutunun" ülkenin 36'sında yerleşim bulunan yaklaşık 170 adasının tamamını kapsayacak şekilde genişlediğini ve 100.000'den fazla kişiden oluşan nüfusun tamamını etkilediğini sözlerine ekledi.

Tekvando ve kros kayağı sporcusu olan Taufatofua, Çarşamba günü Instagram'da yaptığı paylaşımda, patlama sırasında ana ada Tongatapu'da bulunan Haapai Valisi olan babasından henüz haber alamadığını söyledi.

Taufatofua, paylaşımında Haapai adasındaki aile evlerinin hala ayakta olduğunu da sözlerine ekledi.

"Haapai ana adasındaki ailemizin güvende olduğu ve Ha'apai evimiz 'Fuino'nun hala ayakta olduğu haberini aldım! 100 yıldan daha eski olan evimiz birçok kasırga ve şimdi de tsunami atlattı," diye yazdı Taufatofua.

"Babamdan ya da Kotu ve çevresindeki aşağı adalardaki ailemizden hala haber yok."

Olimpiyat kahramanı

Taufatofua, Rio de Janeiro'daki 2016 Yaz Olimpiyatları'nda tekvandoda ve 2018'deki PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kros kayağında Tonga'yı temsil etti.

Ancak onu viral hale getiren şey, 2016 açılış töreninde üstsüz, yağlanmış ve ülkesinin bayrağını sallarken beline geleneksel bir Tonga hasırı taktığı görüntüler oldu. İki yıl sonra Güney Kore'de soğuğa göğüs geren Taufatofua bunu tekrar yaptı.

Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise Taufatofua hayranlarını bir kez daha sevindirdi: Tonga bayrağıyla gömleksiz ve yağlı bir şekilde görünen Taufatofua'nın yanında tekvandoda yarışan yardımcı bayrak taşıyıcısı Malia Maile Paseka da vardı.

Taufatofua tekvando antrenmanlarının yanı sıra atalarına bir saygı duruşu olarak ve çevresel nedenlerle başladığı sprint kano sporunda 2020 Oyunlarına katılmaya çalışıyordu.

CNN Sports'tan Amanda Davies'e konuşan Taufatofua, "Okyanuslara, gezegenimize farkındalık getirmek ve insanların gezegenimize olanların hepimizin farkında olması gereken bir şey olduğunu görmelerini sağlamak istiyorum" dedi.

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"Okyanusta olmayı, denizde olmayı çok seviyorum. Bu beni heyecanlandıran bir spor. Henüz öğrenmedim ama aynı zamanda beni heyecanlandırıyor."

Ancak sprint kanoda elemeleri geçemediği için sadece tekvandoda yarıştı.

Yine de Taufatofua, 1924 yılında Kış Olimpiyatlarının başlamasından bu yana üst üste üç Olimpiyat Oyununda yarışan ilk kişi olarak tarihe geçti.

GoFundMe paylaşımında 38 yaşındaki Taufatofua şu anda "Avustralya'da bir eğitim kampında" olduğunu söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com