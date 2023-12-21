Pita Taufatofua: Olimpiyat bayrak taşıyıcısının babası 'büyük maceranın' ardından sağ salim evine döndü

Bu haftanın başlarında, Yaz ve Kış Olimpiyatlarında ülkesinin bayrak taşıyıcısı olduktan sonra geniş çapta tanınan Taufatofua, CNN 'e yaptığı açıklamada, su altındaki Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai yanardağının büyük patlamasının ardından 74 yaşındaki babasının nerede olduğuna dair "hiçbir fikri olmadığını" söyledi.

Olimpiyat sporcusu Cuma günü yaptığı Instagram paylaşımında, babasının Cuma günü Taufatofua'nın ana ada Ha'apai'deki aile evinin kapısından içeri girdiğini, "güneşten yanmış ve yorgun" ama "büyük bir maceradan" sonra güvende olduğunu söyledi.

Taufatofua, babasının tsunaminin hemen ardından bir Donanma botuna bindiğini, dış adalarda "araştırma yapmak ve yardım etmek" için bottan ayrılmadan önce ana ada Ha'apai'de kurtarma ve ilk müdahaleye destek verdiğini söyledi.

İlk müdahalede neredeyse bir hafta çalıştıktan sonra 74 yaşındaki adam, ailesinin "şokuna" rağmen küçük bir botla Ha'apai'ye ve ailesinin evine geri döndü.

Taufatofua, Cuma günü babasının kanepede çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte Instagram 'da "Doğrudan toplumla birlikte çalışmaya geri dönmek istedi" diye yazdı.

"Ailesi ona izin vermedi ve işte burada sağ salim dinleniyor. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca Ha'apai'nin iyileşme çabalarına yardımcı olmak için enerjisine ihtiyacı olacak."

Elon Musk yardım seçeneklerini değerlendiriyor

Taufatofua, babasının ülkenin bazı dış adalarındaki "hasar ve yıkımdan" bahsettiğini söyleyerek Tonga hükümetinin Salı günü yaptığı güncellemeleri yineledi.

Tonga hükümeti Cumartesi günkü patlamadan bu yana yaptığı ilk resmi açıklamada üç kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını doğruladı.

Başbakan Siaosi Sovaleni, "volkanik mantar bulutunun" ülkenin 36'sında yerleşim bulunan yaklaşık 170 adasının tamamını kapsayacak şekilde genişlediğini ve 100.000'den fazla kişiden oluşan nüfusun tamamını etkilediğini de sözlerine ekledi.

Patlama nedeniyle Tonga'nın bir ay boyunca tam internet bağlantısından yoksun kalacağı bildirilirken, tsunamiden en çok etkilenenlere yardım etmek için bir GoFundMe bağış toplama sayfası kuran Taufatofua, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan yardım istedi.

Taufatofua Çarşamba günü attığı tweet 'te "Hey @ElonMusk, biz Tongalılar bir volkan ve tsunami tarafından vurulduk... ardından iletişim kesildi" dedi.

"Wifi'ınızı ödünç alma şansımız var mı? #starlink"

SpaceX'in bir bölümü olan Starlink, web sitesine göre dünya çapında "yüksek hızlı, düşük gecikmeli geniş bant internet sağlamak" için alçak yörüngedeki uyduları kullanıyor.

Reuters'in Tonga'daki internet kesintisiyle ilgili haberine yanıt veren Musk Cuma günü bir tweet attı: "Tonga'dan insanlar SpaceX'in Starlink terminallerini göndermesinin önemli olup olmadığını bize bildirebilir mi?"

Cuma günü erken saatlerde Yeni Zelanda parlamento üyesi Dr. Shane Reti, Musk'a hitaben yazılmış 17 Ocak tarihli bir mektubun görüntüsünü tweetleyerek "bu ihtiyaç anında kamu görevlilerine ve Tonga'nın iyi insanlarına acil Starlink internet iletişimi" sağlayıp sağlayamayacağını sordu.

Dr. Reti'nin tweetinden başka bir kullanıcı tarafından haberdar edilen Musk, "bu bizim için şu anda yapılması zor bir şey" yanıtını verdi.

"Lazer bağlantılı yeterli sayıda uydumuz yok ve Tonga bölgesine hizmet veren coğrafi uydular zaten var. Bu yüzden net bir onay istiyorum."

CNN yorum için SpaceX ile temasa geçti.

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Kaynak: edition.cnn.com