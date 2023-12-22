Öne çıkan hikayeler

Pille çalışan 370 mph'lik 'mermi'

Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili Utah'a geliyor

Venturi VBB-3'ün saatte 600 km hıza ulaşması bekleniyor

Malcolm Campbell'ın 1935'te 300 mil/saat bariyerini aşan ilk otomobil olan Bluebird 'ünden 1960'ların ve 1970'lerin jet ve roket tahrikli hız canavarlarına kadar, meşhur ağartılmış beyaz hız pisti şimdiye kadar yapılmış en ikonik otomobillerden bazılarına ev sahipliği yapmıştır.

Şimdi yeni bir yarışçı türü ünlü hız pistini ele geçiriyor.

Tuz düzlüklerine en son gelen elektrikli bir otomobil: Venturi Buckeye Bullet 3 (VBB-3).

Monako merkezli Venturi Automobiles ve Ohio Eyalet Üniversitesi mühendislik öğrencilerinin ortak projesi olan 11 metreden uzun otomobil, kaputunun altında 3.000 beygirlik etkileyici bir güce ve tahmini 372 mph (600 kph) azami hıza sahip.

Pille çalışan bir otomobil için mevcut dünya kara hız rekoru 307 mph (495 kph) ile ekibin bir önceki modeli olan Venturi VBB-2.5 tarafından 2010 yılında kırılmıştı.

Aradan geçen yıllarda bu rekoru aşma girişimleri kötü hava koşulları nedeniyle sekteye uğradı. 2013 yılında hız pistini su bastı ve geçtiğimiz Ağustos ayında da çamurlu koşullar umutları yeniden kırdı.

Bu yıl ekip, yaz aylarında kuru bir koşu için parmaklarını çapraz tutarak başka bir girişim için hazırlanıyor.

Proje mühendisi Delphine Biscaye CNN'e yaptığı açıklamada "Çok heyecan verici" dedi. "Hız, kesinlikle, Dünya'da başka hiçbir şeye benzemiyor."

OKU: Elektrikli yarışçılar Paris'in simge yapılarını aydınlatacak

Ancak bu girişimin yeni teknolojiler geliştirmekle ilgili olduğunu söyleyen Biscaye'ye göre mesele sadece rekor kırmak değil.

"Bu projeden öğrendiğimiz tüm bilgiler ve VBB-3 ile yaptığımız testler artık sektörde üretim araçları yapan mühendisler tarafından kullanılıyor" diye ekledi.

Geliştirilen teknoloji şimdiden dünyanın tek tamamen elektrikli yarış serisi olan Formula E 'ye aktarıldı.

Biscaye, "Bu projeden edindiğimiz bilgi birikimi Formula E projesinde kullanılıyor," diye heyecanla ekliyor. "Formula E'de bu yıl güç aktarma organlarını sağlayan bir üreticiyiz."

Ancak Biscaye, diğer otomobil şirketlerinin ve hatta NASA'nın da bu projeden yararlandığını söylüyor.

"VBB-3 projesinde çalışan yeni öğrencilerin çoğu şu anda endüstride, Ford, NASA ve diğer şirketler için çalışıyor, bataryalar yapıyor ve gelecek üzerinde çalışıyor" diye ekledi.

"Pek çok yerel şirketle birlikte çalışıyoruz. (Onları) ve Monako halkının projemize gerçekten ilgi gösterdiğini görmek heyecan verici, çünkü bu sadece bir kara hızı projesi değil, aynı zamanda elektrikli ve yeşil bir tutku."

Biscaye için Venturi'nin "İnovasyonla Güçlendirilmiş" sloganı çok doğru.

"Projemizle ilgilenenlerin sadece motor sporları dünyası olmadığını görmek gerçekten motive edici," diyor Fransız kadın. "Her yerde insanlar bu aracın elektrikli araçların araştırılması ve geliştirilmesi için önemini görüyor."

OKU: Bird, Buenos Aires'te heyecan verici bir galibiyete imza atmak için Buemi'yi savuşturdu

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com