Pikes Peak: Carlin Dunne beşinci şampiyonluk arayışında 'mütevazı' kalacak

Muhtemelen hiç kimse Pikes Peak Uluslararası Tepe Tırmanışı'nın kıvrımlarını ve dönüşlerini, "Bulutlara Yarış" olarak da bilinen efsanevi yarışı dört kez kazanan ve Cumartesi günü unvanını koruyacak olan Carlin Dunne kadar iyi bilemez.

Dunne, CNN Sport' tan Don Riddell'e kazanma duygusuyla ilgili olarak "Yarıştan sonra kendime gelmem haftalar sürebilir" dedi. "Bu deneyimin eşi benzeri yok."

Zirveye ulaşmak

Aynı zamanda dublörlük de yapan Ducati yarışçısı neredeyse yürümeye başladığından beri iki tekerlekli bisiklete biniyordu. Dunne kariyerine bisiklet satıcısı olarak başlarken, babası profesyonel bir sürücüydü.

Bu yılki Pikes Peak yarışı öncesinde Dunne, CNN Sport 'tan Don Riddell'e "Bulutlara Yarış" olarak da bilinen etkinliğe ne kadar titizlikle hazırlandığını anlattı.

"Bu yarışa gelmek için yıl boyunca bu kadar sıkı çalışmak gerçekten bambaşka bir şey, çünkü bu sadece kamyonu yükleyip buraya gelmek gibi bir şey değil.

"Ve 14,000 feet yükseklikteki bitiş çizgisine ulaşmak, dünyanın zirvesi gibi görünen bir yerde durmak, açıklaması çok zor, kelimelere dökmek çok zor."

Yarışı tamamlamak 10 dakikadan az sürüyor ama Dunne'ın hazırlığı fiziksel olduğu kadar psikolojik de.

"Şahsen benim için meditasyon yapıyorum, pratik yapıyorum, parkuru kafamdan geçiriyorum ve kesinlikle köşeyi döndüğünüzde yarış parkurunun ortasında dev bir dağ sıçanı veya başka bir şey olduğunda o X-Factor için masada biraz bırakmaya çalışıyorum.

"Birkaç kez, ben bile yakalandım. Nerede olduğumu bildiğimi sanıyordum, köşeyi döndüm ve tamamen farklı bir köşeydi.

"Burayı asla hafife alamazsınız. Çok alçakgönüllü olmalısınız."

Hafife alınmamalı

Pikes Peak, 1916 yılına kadar uzanan ABD'deki en eski ikinci motor sporları yarışıdır - en eskisi 1911'de başlayan Indy 500'dür. Colorado'da düzenlenen ve tamamlanması 10 dakikadan az süren yarış, kazanmak için yüksek beceri seviyeleri gerektirmesiyle ünlüdür.

Yarışı, Fransız sürücü Bruno Langlois'in zafere ulaştığı 2016 yılı dışında her seferinde bir Amerikalı kazandı.

Yarışın 97. edisyonunda beşinci kez tepe tırmanışında yarışacak olan Dunne için, kazanmak bir yana bitiş çizgisine ulaşmak istiyorsa azami dikkat göstermesi gerekiyor.

Dunne, "Eğer ciddiye almazsanız tehlikeli olabilir," dedi. "Böyle bir yarış pistinde çok fazla değişken var, hayvanlardan hava durumuna kadar her şey.

"Bu dağ neredeyse yaşayan, nefes alan bir organizma gibi ve onu ciddiye almanız gerekiyor.

"Oraya çıktığınızda çok alçakgönüllü oluyorsunuz ve ülkenin her yerinden - aslında dünyanın her yerinden - pek çok yarışçı geliyor ve kötü hava ve komik koşullar yaşadıklarını düşünüyorlar ama oraya çıkana kadar bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz.

"Start çizgisinde oturup yukarı baktığınızda ve potansiyel olarak bitiş çizgisinde yıldırımlar ve dolu yağdığını gördüğünüzde, bu gerçekten yarışçıların zihniyle oynuyor."

Dunne'a göre, özellikle zorlayıcı olan 156 viraj.

"Her viraj bir diğerinden çok farklı ve orada kaybolmak gerçekten çok kolay. Gerçekten ev ödevinizi yapmanız gerekiyor. Ve bunu asla hafife alamazsınız.

"Tam nerede olduğunuzu bildiğinizi düşündüğünüz anda, nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz ve bu pek çok insanı şaşırtıyor."

Dikkatli bir süreç

2011, 2012, 2013 ve 2018 yıllarında motosiklet birincisi olan Dunne, Pikes Peak yarışında efsanevi bir statü kazanmıştır.

Dunne 2012 yılında parkur rekorunu kırmış ancak bu rekor 2017 yılında Chris Fillmore tarafından kırılmıştır.

Cycle World ile yaptığı bir röportajda Dunne, Ducati tarafından Pikes Peak'te yarışmak üzere geri davet edilmeden önce, 2014'ten Aralık 2017'ye kadar "Dust to Glory 2" filmi üzerinde çalışarak film sevgisine odaklanmak için profesyonel yarışlara ara verdiğini açıkladı.

Dunne, "Motosiklet yarışlarının tehlikeli olabileceğini hepimiz biliyoruz, ancak gerekli önlemleri alıyorsunuz," diye özetledi.

"Motosiklet yarışlarına aşina olmayan pek çok kişi, yarışların pervasızca, sadece bir grup adamın gaz pedalını çevirerek, unutulmaya yüz tutmuş bir şekilde yapıldığını düşünüyor.

"Ama biz bunu çok ama çok ciddiye alıyoruz. Motosiklet üzerindeki her bir cıvatanın kablolanmasından, lastik teknisyenlerimizin lastiklerimizin mükemmel olduğundan ve sıcaklıkların her seferinde doğru olduğundan emin olmasına kadar her şey."

Kaynak: edition.cnn.com