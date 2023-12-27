Pierre-Emerick Aubameyang 'derinlemesine incelemeler' için AFCON'dan Arsenal'e dönüyor

Forvet oyuncusu Aubameyang ve Fransız kulübü Nice'te oynayan Gabonlu takım arkadaşı Mario Lemina, devam eden AFCON turnuvası için Kamerun'a vardıklarında 6 Ocak'ta Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Her iki oyuncunun yanı sıra Fas kulübü Ittihad Tanger'de oynayan Axel Meyé'nin de Gabon'un Gana ile 1-1 berabere kaldığı maçta tıbbi muayeneler sırasında tespit edilen "kalp lezyonları" nedeniyle oyun dışı kalmasının ardından geldi.

Gabon futbol federasyonu Perşembe günü yaptığı açıklamada, ikilinin "derinlemesine incelemeler yapmak üzere" kulüplerinin emrine verildiğini söyledi.

Daha önce Gabon teknik direktörü Patrice Neveu gazetecilere yaptığı açıklamada "virüsün geçirdikleri MRI testlerinde bazı kalıntılar bıraktığını" söylemişti.

"Aubameyang ve Lemina'nın kalp sorunları yok, ancak Covid bazı kalıntılar bırakmış olabilir, bu yüzden oynamamak akıllıca oldu ve protokolleri takip ettik."

AFCON boyunca, Afrika'daki futbolun yönetim organı olan CAF, Covid-19'a yakalandıktan sonra oyunculara kardiyak değerlendirmeyi de içeren bir tıbbi değerlendirme sağlıyor.

CAF'ın "risk almak istememesi" nedeniyle Aubameyang, Lemina ve Meyé'ye geçen haftaki maçta oynamamaları talimatı verildi.

Gabon futbol federasyonu.

Gabon, AFCON grup aşamalarındaki son maçında Salı günü Fas ile karşılaşacak ve eleme aşamalarındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.

Aubameyang daha önce Covid'e yakalandıktan sonra fiziksel olarak "iyi" hissettiğini ve Gabon takımının geri kalanıyla birlikte antrenmanlara döndüğünü söylemişti.

Aralık ayında Arsenal, Aubameyang'ın "disiplin ihlalinin" ardından artık kulübün kaptanı olmayacağını söyledi. 32 yaşındaki oyuncu Arsenal için son olarak 6 Aralık'ta Everton'a 2-1 yenildikleri maçta oynadı.

CNN'den George Engels haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com