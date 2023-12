Pierre Cardin: 2069 vizyonuna sahip 97 yaşındaki moda tasarımcısı

"En sevdiğim giysi, henüz var olmayan bir hayat için icat ettiğim giysidir," der sık sık, "yarının dünyası."

Cardin, jilet gibi keskin, geometrik siluetler, mücevher boyutunda süslemeler, büyük fermuarlar ve kesiklerle mini eteği yeniden keşfetti. Her cinsiyet için triko üniformalar, kodekler ve tulumlar yaptı. Akrilik, vinil, payetler, Lurex ve parıldayan metaller gibi yenilikçi sentetik malzemeler tasarımlarında sıklıkla yer aldı. Karmaşık desenli kıvrımlar halinde ısı ile kalıplanabilen Dynel adlı bir tekstil malzemesiyle çalıştı ve bunun bir versiyonunu Cardine adı altında pazarladı.

Bir topluluk tasarımcısı olarak, kubbeli cam kasklar ve keskin, blok renkli mimari şapkalar hayal etti. Dünya dışı kıyafetler üretti ve uzay yolculuğunun sıradan olabileceği bir gün için halkın hayal gücünü yakaladı.

İtalya'da 10 kardeşin en küçüğü olarak doğan Cardin, ailesi faşizmden kaçmak için Saint-Étienne'e kaçtığında küçük bir çocukken Fransa'ya taşındı. Modacı olma hayalleriyle 1945'te Paris'e gitmeden önce bir terzinin yanında çalışmak da dahil olmak üzere öğrenciyken çeşitli yarı zamanlı işlerde çalıştı.

Orada Paquin ve Elsa Schiaparelli Evi için çalıştı ve daha sonra 1950'de kendi couture evini kurmak için yola çıkmadan önce "New Look" döneminde Christian Dior'un altında çalıştı. Zarif tasarımları zengin sosyetenin yanı sıra ABD First Lady'si Jacqueline Kennedy gibi isimlerden de destek gördü. Bu arada ekranda ve dergilerde Jeanne Moreau, Brigitte Bardot ve Mia Farrow onun yeteneklerini ana akım pop izleyicisine aktardı.

Cardin'in geleneksel terzilik konusundaki erken dönem eğitimi, alametifarikası haline gelen fütüristik tasarımlarda gelenekleri ustalıkla yıkmasını sağladı. 1950'lerin sonunda ilk erkek giyim koleksiyonunu yarattı ve daha sonra The Beatles için yakasız takım elbiselerden oluşan ikonik bir koleksiyon tasarladı.

Cardin'in parlak renkli tulumlar ve üniformalarla tamamlanan Cosmocorps koleksiyonunun 1964'teki lansmanı, "Star Trek" mürettebatının üniformalarına ilham vermeye devam etti. Kendine özgü estetiği, aile reisi Judy'nin yükselen yaka ve ışıklı korsajla tamamlanan muhteşem bir "Pierre Martian orijinali" giydiği animasyon televizyon dizisi "Jetgiller "de bile taklit edildi - bu özellik, 1968'de pille çalışan "robe electronique" ile Cardin'in tasarımlarına gerçekten girecekti.

Cardin'in couture parçalarına odaklanan yeni bir kariyer retrospektifi olan "Future Fashion "ın küratörü Matthew Yokobosky, "Pierre 1950'lerden itibaren tüm uzay yarışını takip etmeye başlamıştı ve bu gerçekten kariyerinin gelişimiyle aynı zamana denk geldi" dedi. "Bu siluetler üzerinde çalışıyor, bu fantezileri yaratıyordu. Cardin'den genellikle André Courrèges, Emanuel Ungaro (ve) Paco Rabanne ile aynı nefeste bahsedilir, ancak çalışmalarının diğer her şeyden ayrı duran bir duyguyu gerçekten tanımladığı bu büyük patlama anlarına sahipti."

170'in üzerinde eserin yer aldığı sergi bu hafta sonu Brooklyn Müzesi'nde açılıyor. Sergi, Cardin'in çalışmalarını doğrudan şekillendiren bir olay olan Apollo 11'in aya inişinin 50. yıldönümüne denk gelecek şekilde zamanlandı.

Yokobosky, "1969'da NASA'nın Houston'daki merkezine gitti, aya inip döndükten hemen sonra, yani artık bu bir fantezi değildi" dedi. "Neil Armstrong'un uzay giysisini denedi, (o) bunu yapan birkaç sivilden biriydi."

Cardin'in bakışları 97 yaşında bile geleceğe sabitlenmiş durumda: "2069'da hepimiz 'Cosmocorps' kıyafetleri giyerek Ay'da ya da Mars'ta yürüyeceğiz," diye öngörüyor. "Kadınlar pleksiglas cloche şapkalar ve tüp giysiler, erkekler eliptik pantolonlar ve kinetik tunikler giyecek."

O dönemde Cardin'in yüzyıl ortası vizyonları, ilerleme, deney ve keşif olasılıklarıyla tanımlanan kesinlikle iyimser bir gelecek sunuyordu. Bugün bakıldığında, Cardin'in eserleri bilinmeyenin harika bir portresini ve mevcut korku iklimine hoş bir analjezik sunuyor.

Yokobosky, "İnsanların 60'larda geleceğin nasıl göründüğünü düşündükleri şey, bugün geleceğin nasıl görüneceğini düşündüğümüz şey değil, çünkü bu farklı bir toplum, ama o ileriye doğru bir adım attı" dedi. "Bugün hepimiz (onun vizyonlarını) giymiyor olabiliriz ama Cardin radikaldi ve insanların risk almasını ve merak etmesini sağlayacak kadar cesurdu: Gelecekte başka neler olabilir?"

"Pierre Cardin: Geleceğin Modası" sergisi 5 Ocak 2020 tarihine kadarBrooklyn Müzesi'nde görülebilir.

Kaynak: edition.cnn.com