Pierce Brosnan Yellowstone Park'taki termal alanlarda yürüdüğü için mahkemeye sevk edildi

Wyoming'deki ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada Brosnan'a yöneltilen suçlamalar "Tüm termal alanlarda ve Yellowstone Kanyonu içinde patikalarla sınırlı yaya seyahati ... ve Kapanışları ve kullanım sınırlarını ihlal etmek" ve küçük bir suç olarak listelenmiştir.

Yellowstone'un web sitesi, kaplıcaları ve gayzerleriyle bilinen geniş milli parkta güvende kalmak için ipuçları sunuyor ve "Tahta kaldırımlar ve patikalar sizi ve hassas termal oluşumları korur" diyor.

"Her zaman tahta kaldırımlarda ve belirlenmiş patikalarda yürüyün. Çocukları yakınınızda tutun ve tahta kaldırımlarda koşmalarına izin vermeyin," diye devam ediyor güvenlik ipuçları.

Birçok "007" filmindeki James Bond rolüyle tanınan 70 yaşındaki aktöre Salı günü ceza verildi ve 23 Ocak'ta Yellowstone Adalet Merkezi'nde hazır bulunması emredildi.

CNN yorum için Brosnan'ın temsilcilerine ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com