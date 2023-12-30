Philadelphia Phillies menajer Joe Girardi'yi kovdu

Bench koçu Rob Thomson sezon sonuna kadar Phillies'in geçici menajeri olarak görev yapacak.

Dombrowski, "Bu noktaya kadar kulübümüzün yeteneklerine göre oynamadığını hissettiğimiz için bizim için sinir bozucu bir sezon oldu" dedi. "Eksikliklerin sorumluluğunu hepimiz paylaşıyor olsak da, bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu ve kulüp binasında yeni bir sesin bize işleri tersine çevirmek için en iyi şansı vereceğini hissettim. Yoluna devam edebilecek yetenekli bir gruba sahip olduğumuza inanıyorum ve Rob'un tecrübesi ve kulübümüze olan aşinalığıyla bizi ileriye taşıyacak doğru kişi olduğuna eminim."

Girardi, 2020 sezonundan önce Phillies'in menajerlik görevlerini üstlendi. Phillies'in kaptanı olarak geçirdiği iki sezonda - pandemi nedeniyle kısalan 2020 sezonu da dahil olmak üzere - Girardi'nin takımı 132-141'lik bir rekor elde etti ve sezon sonrasına hiç ulaşamadı.

Girardi daha önce 2008-2017 yılları arasında New York Yankees'i yönetmişti. Takımı 2009'da Dünya Serisi şampiyonluğuna taşıdı. Oyuncu olarak Girardi üç Dünya Serisi yüzüğü kazandı.

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Kaynak: edition.cnn.com