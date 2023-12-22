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Phil Mickelson: Golfçünün şampiyonluk kuraklığı devam ediyor

Phil Mickelson Pebble Beach'te play-off'u garantilemek için beş metrelik birdie vuruşunu kaçırdı

Dünya 447 numarası Vaughn Taylor bir atış farkla kazandı

Mickelson'ın son galibiyeti 2013 Britanya Açık'ta geldi

Solak, 45 yaşında, beş büyük şampiyonluğu var

Phil Mickelson işte bu kadar zamandır PGA Tour'u kazanamıyor.

Popüler solak, Pazar günü bu kuraklığı sona erdirmek için iki kişilik bir playoff'a çok yaklaştı ancak AT&T Pebble Beach Pro-Am'in son deliğinde beş metrelik birdie vuruşu acı verici bir şekilde boşa gitti.

Dünya 32 numarasının tepkisi her şeyi anlatıyordu; iki büklüm olmuş, bir eli dizinde, diğeri golf sopasındaydı.

Mickelson gazetecilere "Bunu yapamayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi" dedi. "İçeri girmediğinde biraz şok oldum."

45 yaşındaki oyuncu final turuna iki atış farkla önde girdi ve dışarıdan gelen Vaughn Taylor'ın 11 yıl sonra ilk PGA Tour şampiyonluğunu kazanmasında sinirlerinin rol oynadığını kabul etti.

Mickelson 18. vuruşu yapabilseydi, Taylor'la bir playoff oynayacak ve 2013'te Muirfield'da düzenlenen Britanya Açık'tan bu yana ilk kupasını kazanma fırsatını yakalayacaktı. Ve ikincilik için 756.000 dolar yerine 1.260.000 dolarlık birincilik ödülünü kazanma şansı.

Pebble Beach'te 43. PGA Tour şampiyonluğunu ve rekor kıran beşinci galibiyetini kovalayan Mickelson, "Tur boyunca istediğimden biraz daha sıkı oynadım," dedi.

"Bir şekilde serbest bırakmaya çalışıyordum, ancak pars kurtarmam gereken bazı deliklerde par kurtaramadım."

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Kasım ayında uzun süreli gurusu Butch Harmon'la yollarını ayırdıktan sonra yeni koçu Andrew Getson'la salıncak değişikliklerini oturtmaya çalışan Mickelson'ın formu cesaret verici - son dört turnuvasında bir ikincilik ve bir beraberlik üçüncülüğü kaydetti.

Ancak galibiyet sütunu hala boş ve soru işaretleri giderek artıyor.

Bununla birlikte, beş kez büyük şampiyon olan oyuncu, kıl payı kaçırdığı maçların ve kupa için devam eden bekleyişin oyundan aldığı keyfi azaltmadığı konusunda kararlı.

Mickelson, "Olumlu olan şu ki, şu anda golf oynarken yıllardır hiç olmadığı kadar eğleniyorum," dedi.

"Golf topunu kontrol edebiliyorum. Çeşitli vuruşlar yapıyorum ve bunları kolaylıkla gerçekleştiriyorum ve çok eğleniyorum.

"Ne kadar gergin olsam ve kazanamadığım için ne kadar hayal kırıklığına uğrasam da, tekrar işin içine girmek ve baskıyı hissetmek benim için çok eğlenceliydi. ... Ama bu bana biraz daha çalışmam gerektiğini gösteriyor."

Mickelson, geçen yıl Jordan Spieth'in ardından -uzak da olsa- ikinci sırada yer aldıktan sonra Nisan ayında Augusta'da dördüncü kez U.S. Masters şampiyonluğuna ulaşmak için kesinlikle doğru yönde ilerliyor.

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Kaynak: edition.cnn.com