Öne çıkan hikayeler

PGA Tour şefi, Tiger Woods'un 'ilgi çekici' bir insanüstü hikaye sunduğunu söyledi

Tiger Woods'un dönüşü golf için 'zorlayıcı'

TV izleyicileri rekor seviyelerde

Eski dünya 1 numarası Masters'ın favorileri arasında

42 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği dört sırt ameliyatının sonuncusu olan omurga füzyonu ameliyatına meydan okuyarak, geçen hafta Florida'da düzenlenen Valspar Championship'te 2013'ten bu yana ilk zaferini elde etmek için play-off'u bir atışta bitirdi.

Bu, iyileşme sürecindeki "karanlık zamanlarda" kariyerinin sona erdiğinden korkan eski dünya 1 numarasının oyunun zirvesine dikkat çekici bir dönüşüydü.

Hafta sonu televizyon reytinglerinin rekor seviyelere ulaşması ve sosyal medyanın çalkalanması, taraftarları ve golf izleyicilerini heyecanlandırdı.

PGA Tour komisyon üyesi Jay Monahan CNN'e verdiği demeçte "Bu, dünyanın çok ilgi çekici bulduğu bir hikaye ve ... bir iş olarak istediğiniz şey de bu" dedi.

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Reyting başarısı

TV yayıncıları da Woods'un rekabetçi forma dönüşünü ilgi çekici buluyor.

NBC Sports, Golf Channel'daki üçüncü raunt TV izleme rakamlarının geçen yılın aynı gününe göre %181 arttığını bildirirken, final raundu 5.11 reytingle Woods'un kazandığı 2013 Players Championship'ten bu yana majörler dışındaki en yüksek izlenme oranına ulaştı.

Bu aynı zamanda 2015 PGA Şampiyonası'ndan bu yana Masters dışındaki en yüksek reytingdi. Etkinlik ayrıca Golf Channel ve NBC Sports dijital platformlarında 27.2 milyon dakika izlendi - bu, ağ için şimdiye kadarki en çok izlenen PGA Tour etkinliği oldu.

Tüm bunlar, Woods'un yokluğunda Jordan Spieth ve Justin Thomas gibi heyecan verici genç yıldızların ortaya çıkmasına rağmen gerçekleşti.

"Monahan sözlerine şöyle devam etti: "Son birkaç yılda yeni oyuncuların ortaya çıkmasıyla büyüdük ama son 20 yılda hiç kimse Tiger Woods kadar ilgi çekici bir televizyon programı yapmadı.

"Şimdi o da bu karışıma yeniden dahil oldu. Bence insanların Phils'in [Mickelson], Tigers'ın, bu harika genç oyunculara karşı nasıl performans göstereceklerini görmek istedikleri çok açık."

Bu ayın başlarında Mickelson, WGC-Meksika Şampiyonası'nda Thomas'ı play-off'ta yenerek Muirfield'deki 2013 Britanya Açık'tan bu yana ilk zaferini kazanmıştı.

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Önemli yaralanmalar

Woods 14 büyük turnuvasının sonuncusunu 2008'de kazandı ve Tur'da oynamaya devam edebilecek kadar iyileşse bile pek çok kişi onu güvenilir bir büyük yarışmacı olarak görmüyordu.

Woods, kısa süren geri dönüşü sırasında Şubat 2017'de Dubai'de CNN'in Living Golf programına "Zor, zorlu bir yoldu" dedi. "Yataktan çıkamadığım, hareket edemediğim, ağrının çok büyük olduğu pek çok karanlık zaman vardı.

"Sırtında sinir ağrısı olan herkes bunun nasıl bir his olduğunu kesinlikle anlar. Açıkçası geçen yıl bu zamanlar bir daha golf oynayıp oynayamayacağımı bilmiyordum."

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Ancak Aralık ayında oyuna ağrısız bir dönüş yapan Woods'un Palm Harbor'daki Copperhead parkurunda gösterdiği performans, Nisan ayında Augusta'da 2005'ten bu yana ilk ve beşinci Masters şampiyonluğu için favoriler arasında yer aldığını gösteriyor.

Monahan, "Üstesinden gelmek zorunda kaldığı sakatlıklar çok önemliydi ve dört sırt ameliyatından bahsediyorsanız, sanırım pek çok insan bunun üstesinden gelinemeyecek bir engel olduğunu düşünecektir," diye ekledi.

"Kendisi ne kadar büyük bir şampiyon olsa da, bunların hiçbir insanın üstesinden gelemeyeceği engeller olduğunu varsaymanın adil olacağını düşünüyorum.

"Bu yüzden geri dönmesi ve çok iyi bir performans sergilemesi ve orada olmaktan ve tüm bu harika genç yıldızlarla o ortama geri dönmekten duyduğu yakınlık ve takdir - bence insanlar için bu kadar çekici olan şey bu."

Woods'un hikayesindeki bir sonraki bölüm bu hafta Arnold Palmer Invitational'da gerçekleşecek ve Orlando yakınlarındaki Bay Hill sahasında 80. PGA Tour zaferine dokuzuncusunu ekleme şansına sahip olacak.

Masters 5 Nisan'da başlayacak.

Monahan, "Kimsenin kristal bir küresi yok ama PGA ve golf oyunu için oldukça güzel bir noktada bulunuyoruz" dedi.

Bay Hill turnuvasının arifesinde Woods bir sonraki Başkanlar Kupası için ABD kaptanı olarak seçildi, bu rol genellikle kariyerlerinin sonundaki veteranlara ayrılmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com