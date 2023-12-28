PGA Tour, Dustin Johnson'ın tartışmalı Suudi turu açılışına liderlik etmesi nedeniyle ayrılıkçı oyunculara karşı 'disiplin cezası' tehdidinde bulundu

PGA Tour Çarşamba günü yaptığı açıklamada tartışmalı yeni golf turuna sert bir yanıt verdi: "10 Mayıs tarihinde tüm üyelerimize bildirildiği üzere, PGA TOUR üyeleri, PGA TOUR Turnuva Yönetmeliği uyarınca Suudi Golf Ligi'nin Londra etkinliğine katılma yetkisine sahip değildir.

"Turnuva Yönetmeliğini ihlal eden üyeler disiplin cezasına tabidir."

İki kez büyük ödül kazanan Dustin Johnson, 9-11 Haziran tarihleri arasında Londra dışındaki Centurion Club'da ilk etkinliğine ev sahipliği yapacak olan LIV Golf Invitational Series'in açılış etkinliğinin başrol oyuncusu olacak.

Şu anda dünya 13 numarası olan Johnson, Sergio Garcia, Lee Westwood, Ian Poulter, Martin Kaymer, Kevin Na, Louis Oosthuizen ve Branden Grace'in de katılacağı turnuvadaki en yüksek dereceli oyuncu olacak.

Şubat ayında Johnson "PGA Tour'a tamamen bağlı olduğunu" söylemişti.

Yeni turun açık sözlü bir destekçisi olan altı kez büyük ödül kazanmış Phil Mickelson, Centurion Club'daki sahada yer almıyor.

51 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan rejimi ve ülkenin yeni turu hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştirildikten sonra Şubat ayında golfe "biraz ara vereceğini" söylemişti.

OKU: Greg Norman Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti için 'Hepimiz hata yaptık' dedi

LIV Golf CEO'su ve Komisyon Üyesi Greg Norman yaptığı açıklamada, "Serbest temsilcilik nihayet golfe geldi" dedi. "Bu, hepimizin sevdiği spora yeni ve açık bir rekabet getirerek tarihin akışını değiştirecek bir hareket başlatmak için bir fırsat.

"Oyuncuların LIV Golf'e katılmak için gösterdikleri arzu, modelimize olan inançlarını ve gelecek için inşa ettiğimiz şeye duydukları güveni gösteriyor."

Norman geçtiğimiz ay, turun lansmanı öncesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini küçümser göründüğü için sert eleştirilere maruz kalmıştı: "Hepimiz hatalar yaptık."

Bir ABD istihbarat raporu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı 2018'de Kaşıkçı'nın öldürülmesine yol açan operasyonun onaylanmasından sorumlu tutmuştu ki bin Selman bu iddiayı reddediyor.

Centurion Club turnuvasının toplam ödül potu 20 milyon £ (25.2 milyon $) olacak ve kazanan golfçü 3 milyon £ (3.8 milyon $) kazanacak. Halen 48 kişilik alanda altı kişilik yer açık.

Etkinlik, Johnson'ın da katılması planlanan PGA Tour'un Kanada Açık turnuvası ile aynı zamanda gerçekleşecek.

Johnson'ın 2018'de kazandığı Kanada Açık turnuvası, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, iki kez büyük ödül kazanan sporcunun Suudi destekli etkinlikte oynamayı tercih etmesinden dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.

"Geçmişte RBC Kanada Açık şampiyonu olan Kanadalı golfseverler DJ'in bu yılki dönüşünü dört gözle bekliyorlardı" denildi.

"RBC Kanada Açık'ın geniş çapta kutlanan dönüşüne ev sahipliği yapmaya ve dünyanın en iyi oyuncularını Kanada'da ağırlamaya odaklanmaya devam ediyoruz."

PGA Tour, oyuncularına başka bir yerde yarışmaları için izin vermedi ve bu kararlarından dolayı ceza alabilecekleri bildirildi.

Hambric Sports Management'tan David Winkle Johnson adına yaptığı açıklamada, "Dustin son birkaç yıldır bu fırsatı düşünüp duruyordu," dedi.

"Nihayetinde, kendisinin ve ailesinin menfaatine en uygun olanın bu fırsatı değerlendirmek olduğuna karar verdi. Dustin'in PGA TOUR ile hiçbir sorunu olmadı ve ona verdiği her şey için minnettar, ancak sonunda bunun kaçırılmayacak kadar zorlayıcı olduğunu hissetti."

Royal Bank of Canada, CNN'e gönderdiği açıklamada Johnson ve LIV Golf serisine de imza atan Graeme McDowell ile olan sponsorluk anlaşmalarını feshettiğini duyurdu.

Bu arada Rory McIlroy, PGA Tour'un yaklaşan etkinliğe katılmaya karar veren hiçbir golfçünün üzerine "çekici indirmemesi" gerektiğini söyledi.

PGA Tour yıldızı McIlroy, Çarşamba günü Memorial Turnuvası öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Orada birkaç sürpriz olduğunu düşünüyorum ... onlar [PGA Tour] belirlenen kuralları ve düzenlemeleri uygulama hakları dahilinde," dedi.

"Bu kuralların ve düzenlemelerin ne olduğu konusunda bir tartışmaya dönüşecek.

"Bu benim kişisel olarak yapacağım bir şey değil. Ancak bazılarının neden gittiğini kesinlikle anlıyorum ve bu hepimizin göz kulak olacağı ve önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğimiz bir şey" diye ekledi McIlroy.

"Ancak sahanın kesinlikle hoplayıp zıplanacak bir yer olduğunu düşünmüyorum."

CNN'den Jacob Lev haberciliğe katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com