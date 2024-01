Öne çıkan hikayeler

PGA Şampiyonası: Baltusrol'e dönüş - Nicklaus'un mutlu avlanma alanı

1 numaralı Day PGA unvanını koruyacak

Baltusrol ikinci kez turnuvaya ev sahipliği yapıyor

Mickelson 2005 PGA şampiyonluğunu burada kazandı

Nicklaus'un iki ünlü galibiyetinin evi

Aslında, bu hafta Woburn'da yapılacak olan Kadınlar Britanya Açık Turnuvası ile çakışacak ve her iki etkinliğin de daha fazla tanınmasına yardımcı olacak.

PGA'in Ağustos ortasındaki olağan yeri 112 yıl sonra düzenlenen ilk Olimpiyat etkinliği tarafından alındı, ancak Perşembe günü Baltusrol Golf Kulübü 'nde başlama vuruşunu yapacak oyuncular için hala çok şey söz konusu.

İlk kez 1860 yılında düzenlenen turnuvadan bu yana büyük bir turnuvayı kazanan 216. oyuncu olma şansının yanı sıra, Pazar gününün şampiyonu 1,8 milyon dolar ve 600 FedEx Cup puanı kazanacak - ki bu da PGA Tour'un kazançlı sezon sonu playofflarında yer almak için yeterli olabilir.

Kimler orada olacak?

Hemen hemen herkes - Tiger Woods hariç.

Dünyanın en iyi erkek golfçülerinin birçoğu Zika virüsüyle ilgili endişelerini gerekçe göstererek Rio Olimpiyatları'ndan çekilmiş olsa da, sezonun son büyük turnuvasına katılmak için oyunun tüm yıldızları sıraya girecek.

Bu turnuvadan sonra, FedEx Cup playoffları için 125 yerden birini kazanmak için sadece üç PGA Tour etkinliği kalacak ve Brezilya'ya gidecekler için sadece iki tane olacak - burada hiçbir puan veya para ödülü sunulmayacak.

Dört kez PGA şampiyonu olan Woods, uzun süredir yaşadığı sırt sorunları nedeniyle bu yıl dört büyük turnuvayı da kaçırdı.

Son şampiyon

Jason Day geçen yıl Whistling Straits'te ilk büyük şampiyonluğunu kazanarak Jordan Spieth'in golfün dört elit turnuvasında 2015'teki üçüncü başarısını engellemiş oldu.

Avustralyalı oyuncu bu yıl prestijli Players Şampiyonası da dahil olmak üzere üç turnuva kazanarak ve bu ay Royal Troon'da 22. olarak nispeten düşük bir dereceyle bitirmeden önce Masters ve U.S. Open'da ilk 10'a girerek 1 numarayı Amerikalı oyuncudan geri aldı.

Day, 11 ay önceki başarısının ardından gelen ilk kez üç büyük şampiyon kazananlar serisine son vermeyi umacak.

Pazartesi günkü antrenman turundan sonra "Buna asla savunma olarak bakmıyorum" dedi. "Tekrar kazanmaya çalışıyorum. Zihniyetim bu."

Ana yarışmacılar

Dustin Johnson - Amerikalı sporcu 2. sırada yer alıyor ancak geçtiğimiz hafta sonu Kanada Açık'ı ikinci sırada bitirerek PGA Tour FedEx Cup sıralamasında zirveye yerleşen Day'den daha formda olduğu söylenebilir.

Masters'ta dördüncü olduktan sonra 32 yaşındaki sporcu ABD Açık'ta ilk büyük şampiyonluğunu kazandı, WGC-Bridgestone Invitational'da zafere ulaştı ve Britanya Açık'ta dokuzuncu oldu.

Henrik Stenson - İsveçli oyuncu Troon'daki ilk büyük şampiyonluğunu Day'in 2015 PGA rekorunu egale eden ve bir büyük turnuvadaki en düşük toplam puanı olan -20'lik skorla kazandı ve bunun bir kereye mahsus olmayacağı anlamına gelen derin bir deneyime sahip.

Şu anda beşinci sırada yer alan 40 yaşındaki oyuncu daha önce 2 numaraya kadar yükselmişti. 2013'te aynı sezonda hem ABD hem de Avrupa Turu para listelerinin zirvesinde yer alan ilk golfçü olarak tarihe geçti ve "çifte duble" için her iki amiral gemisi finalini de kazandı.

Phil Mickelson - Deneyimli Amerikalı, PGA'in Baltusrol'de oynandığı tek sefer olan 2005'te zafere ulaştı - beş büyük şampiyonluğunun ikincisi - ve "Lefty", Troon'da Stenson ile son gün mücadelesinden sonra geri dönmeye çalışacak.

Masters, Players Championship ve U.S. Open'da yarışı tamamlayamayan 46 yaşındaki oyuncunun bu sezonki en iyi derecesi ikincilik oldu ancak oyuncunun ilk beşe giren beş derecesi daha var.

Rory McIlroy - Eski 1 numara bu yıl nadiren çekişme içinde göründü ancak Britanya Açık ve Masters'ta ilk 10'a girdi ve Dünya Golf Şampiyonası'nın iki etkinliğinde yer aldı.

Kuzey İrlandalı'nın Pazar günü Wanamaker Trophy'yi üçüncü kez kaldırma şansını göz ardı edemezsiniz.

Jordan Spieth - Genç Amerikalı, belki de anlaşılabilir bir şekilde, geçen yılki stratosferik formunu koruyamadı - ancak yine de iki PGA Tour şampiyonluğu kazandı ve Augusta'da ikinci oldu.

Çarşamba günü 23 yaşına girecek ve kendisini eleştirenlerin bazılarını haksız çıkarmak ve kendisine mükemmel bir doğum günü hediyesi vermek isteyecek.

İzlenmesi gereken bir yabancı

Andrew "Beef" Johnston Troon'da kalabalığın favorisiydi, çünkü bir büyük turnuvada sadece ikinci kez katıldığı turnuvayı sekizinci sırada bitirerek sıralamada 88. sıraya yükseldi.

Çocukluğundaki gür saç modeli nedeniyle bu lakapla an ılan ağır sakallı İngiliz, o zamandan beri bir ABD fast-food restoranıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.

Büyük vuruşlar yapan John Daly de 1991'de Crooked Stick'te elde ettiği başarı sayesinde sahada yer alıyor, ancak popüler Amerikalı 2012 PGA'da 18. olduğundan beri bir büyük turnuvada yarı finali göremedi.

Ne diyorlar

"Şu anda oyunda kendime gerçekten güveniyorum. Her şeyin gerçekten iyi gittiğini hissediyorum." Dustin Johnson.

"Tüm büyükler arasında ABD PGA genellikle en adil olanıdır çünkü hava genellikle büyük bir faktör oynamaz. Golf sahası düzeni ABD Açık gibi gülünç derecede cezalı değil." Masters şampiyonu Danny Willett ,ilk iki turu Johnson ve Stenson ile birlikte oynayacak.

"Burası büyük bir golf sahası, ön dokuzda başlama vuruşunu yapmadan önce 16 delik görmeniz açısından benzersiz... Burayı Amerika'nın en iyi golf sahalarından biri olarak görüyorum." Jordan Spieth Baltusrol'ün 7,428 yarda, par-70 Lower düzeni hakkında.

"Sürücü bu hafta önemli bir sopa olacak, topu düz sürmelisiniz - ama uzun olması gerekmiyor. Baltusrol'ün en güzel yanı yeşil alanların önünün her zaman açık olması." Phil Mickelson İskoç sahalarındaki iyi formunu Springfield'a da taşımayı umuyor.

"Şeker, şekerleme ve dondurmayı kim sevmez ki? Orada en çok parayı ben harcıyorum." İki kez Masters şampiyonu olan Bubba Watson yeni şekerci dükkanı Bubba's Sweet Spot hakkında .

Mekanın acımasız geçmişi

1895'te kurulan Baltusrol'de iki adet 18 delikli saha bulunmaktadır. Bunlardan 1922'de büyük bir yeniden geliştirme ile oluşturulan Lower Course, büyük turnuvalar için en düzenli olarak kullanılanıdır - Jack Nicklaus 1967 ve 1980'de ABD Açık'ı burada kazanmıştır.

Golfün efsanevi "Altın Ayısı" burayı en sevdiği sahalardan biri olarak nitelendirmiştir. Golf sahasının 18. fairway'inde, 49 yıl önce son delikte yaptığı ünlü 1-iron vuruşunun anısına bir plaket ve 18 kez büyük ödül kazanan Nicklaus'un başarılarını simgeleyen bir anıt bulunmaktadır.

Springfield, New Jersey'de yer alan Baltusrol, Merion's East Course, Oakmont ve Pinehurst No. 2 ile birlikte Ulusal Tarihi Dönüm Noktası olarak tescil edilmiş dört ABD golf sahasından biridir. Sahada geyikler dolaşmaktadır, bu nedenle düzenli olarak lisanslı itlaflar yapılması gerekmektedir.

Adını, 1831 yılında şu anda kulübün bulunduğu arazide vahşice öldürülen Hollandalı çiftçi Baltus Roll'dan almıştır. Golfçü olmayan ve en çok elit ailelerin Social Register'ını yayınlamasıyla tanınan New Yorklu Louis Keller tarafından bir golf kulübüne dönüştürülmüştür.

Şampiyona sahası Yukarı ve Aşağı olmak üzere iki 18 delikli olarak yeniden tasarlandı, ancak Keller 1922'de yeniden açılmadan hemen önce öldü. Her ikisi de büyük turnuvalara ev sahipliği yapmıştır.

