'Percy Jackson ve Olimposlular' yarı-tanrı kökenli bir hikaye anlatıyor ama hiç de fena değil

Dizi, 2010 ve 2013'teki filmlerin ardından geliyor ve kitapları yazan Rick Riordan'ın soyağacıyla Jonathan E. Steinberg ("The Old Man") ile birlikte baş yapımcı olarak görev yapıyor. Bu da kaynak malzemeye sadık kalındığını gösteriyor ki bu da özündeki tanıdık "kaderi olan çocuk" kurgusuna biraz değer verildiği anlamına geliyor.

Söz konusu çocuk, Percy (Walker Scobell, "The Adam Project"te yer aldı ), hikayesinin anormal kısmı devreye girmeden önce, sanki ergenlik yeterince zor değilmiş gibi, 12 yaşında bir çocuk olarak "kötü notlar, zorbalar ve tüm normal şeylerle" uğraştığını belirterek hikayesini anlatıyor.

Özellikle, Percy bekar annesinin (Virginia Kull) onu bir Yunan tanrısının oğlu olduğu gerçeğinden koruduğunu keşfediyor - dolayısıyla "melez" tanımlaması - bu da olağandışı güçlere sahip olduğu, canavarların onu öldürmeye çalıştığı ve yakında benzer geçmişe sahip olanlar için bir okula gönderileceği anlamına geliyor.

Doğal olarak, kabullenilmesi gereken çok şey var ve Scobell çocuğun kafa karışıklığını ve giderek artan kararlılığını takdire şayan bir şekilde aktarıyor. Önizleme için sunulan dört bölüm bitmeden, rehberi Grover (Aryan Simhadri) ve yetenekli Annabeth'in (Leah Sava Jeffries) de katıldığı bir arayışa gönderiliyor ve bu arada, ilk aşamalarda Glynn Turman, Megan Mullally, Lin-Manuel Miranda ve daha sonra merhum Lance Reddick'in de aralarında bulunduğu çeşitli müttefikler ve yaratıklar (eğlenceli bir konuk yıldız yelpazesi tarafından canlandırılan) onun yolunu dolduruyor.

Senaristler, temel önermenin yanı sıra, Santa Monica Otoyolu'nda gezinmeye çalışan herkesin zaten bildiği, Los Angeles'tan geçen Hades portalı gibi küçük süslemelerle de eğleniyorlar. Bununla birlikte, açılış bölümünden sonra tempo, gelecek bölümler için heyecanı azaltacak şekilde düşüyor.

"Percy Jackson" Disney+ katına biraz dolambaçlı bir şekilde giriyor çünkü filmler, kitapları yayınlayan stüdyo 2019'da eğlence varlıklarını satın almadan önce 20 Century Fox tarafından üretiliyordu. Yine de dizi, Disney'in gençlere yönelik fantezi türüne mantıklı bir uyum sağlarken, normalde Disney Channel'da izleyebileceğinizden biraz daha iddialı bir arka plana ve mitolojik temellere sahip.

Eğer bu tanrıların bir hediyesi olarak nitelendirilemezse, Olimpos Dağı'nın soyunu keşfetmek Disney+ cephaneliğine sağlam bir ek olarak hizmet ediyor, sadece olabildiğince çok kıvılcım atmayan bir tane.

"Percy Jackson ve Olimposlular" 20 Aralık'ta Disney+'ta gösterime giriyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com