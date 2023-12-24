Pentagon, kimyasal tankerin Hint Okyanusu'nda İran'a ait insansız hava aracı tarafından vurulduğunu açıkladı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Liberya bandıralı, Japonya'ya ait ve Hollanda tarafından işletilen CHEM PLUTO adlı kimyasal tanker bugün yerel saatle yaklaşık 10'da (Greenwich saatiyle sabah 6'da) Hint Okyanusu'nda, Hindistan kıyılarına 200 deniz mili mesafede, İran'dan ateşlenen tek yönlü bir saldırı dronu tarafından vuruldu" denildi.

Tek yönlü bir saldırı dronu, kaynağına geri dönmek yerine hedefini vurmak üzere tasarlanmıştır. Savunma yetkilisi, "Herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve tankerde çıkan yangın söndürüldü" dedi.

"Çevrede hiçbir ABD Donanma gemisi yoktu" denilen açıklamada, Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nın vurulan gemiyle iletişim halinde olduğu belirtildi. Hindistan sahil güvenliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gemide 21 mürettebat bulunduğunu ve "geminin Mumbai'ye doğru yol almaya başladığını" duyurdu.

CNN'in daha önce bildirdiğine göre Hint Okyanusu'ndaki saldırı, Yemen'deki İran destekli Husi isyancıların son dört hafta içinde Kızıldeniz'den geçen yaklaşık bir düzine ticari ve ticari gemiye 100'den fazla saldırı düzenlediği bir dönemde gerçekleşti.

ABD Merkez Komutanlığı Cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu tür olayların arttığını bildirdi. Cumartesi günü bir ham petrol tankeri "tek yönlü bir saldırı dronu" tarafından vuruldu. Merkez Komutanlığı, olayda yaralanan olmadığını söyledi. Komutanlık, Kızıldeniz'in güneyinde faaliyet gösteren ayrı bir kimyasal tankerin Cumartesi günü tek yönlü bir drone tarafından "kıl payı ıskalandığını" bildirdi.

Açıklamada ayrıca Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinden Kızıldeniz'in güneyine iki "gemisavar balistik füze" atıldığı ancak bunların herhangi bir gemiye isabet etmediği ve USS Laboon adlı donanma destroyerinin kendisine doğru gelen dört insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

Yemen'den kaynaklanan saldırılar tekrarlanırken, Cumartesi günü Hint Okyanusu'nda ABD'nin İran'dan kaynaklandığını söylediği bir insansız hava aracının vurulması gerilimde yeni bir tırmanışa işaret edebilir.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson CNN'e verdiği demeçte, ABD'nin Cuma günü İran'ın "Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik operasyonların planlanmasına derinden dahil olduğunu" öne süren yeni gizliliği kaldırılmış istihbarat yayınladığını söyledi.

Watson, "Gazze krizi boyunca İran'ın verdiği desteğin Husilerin İsrail'e ve deniz hedeflerine karşı saldırılar düzenlemesine olanak sağladığını, ancak İran'ın operasyonel karar alma yetkisini sık sık Husilere devrettiğini" söyledi.

ABD bu hafta Kızıldeniz'in güneyinde güvenliği arttırmayı amaçlayan bir deniz koalisyonu olan Refah Muhafızı Operasyonu'nu başlattı. Pentagon'un Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar 20'den fazla ülke bu girişime imza attı.

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Kaynak: edition.cnn.com