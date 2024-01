Peloton ve TikTok fitness içeriği oluşturmak için güçlerini birleştirdi

Şirketler Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ortaklığın bir parçası olarak TikTok'un, platform için oluşturulan özel içeriğe sahip özel bir Peloton bölümü içeren bir #TikTokFitness merkezi sunacağını duyurdu. Kullanıcılar canlı dersler, daha kısa fitness klipleri, ünlülerle işbirlikleri ve eğitmenlerin videoları da dahil olmak üzere Peloton destekli bir dizi içeriği izleyebilecekler.

Peloton'un Tüketici Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Oli Snoddy yaptığı açıklamada, "İnsanların fitness ile etkileşim kurma biçimlerinin sürekli değiştiğinin hep birlikte farkındayız" dedi. TikTok'un içeriğini "yeni kitlelere ve tamamen yeni yollarla" genişletmek istediğini söyledi.

TikTok'taki Peloton merkezi, fitness şirketinin kendi kanalları dışında kullanılmak üzere ilk kez sosyal içerik ürettiğine işaret ediyor ve dünya evde kalırken patlayıcı bir büyüme gören iki pandemi dönemi sevgilisini bir araya getiriyor. Peloton'un hisse senedi fiyatı 2020'de hisse başına 160 doların üzerine çıktı ancak o zamandan beri zaman zaman dramatik bir şekilde 5 doların altına düştü. Perşembe günü, dünya çapında 1 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan sosyal medya uygulamasıyla ortaklık kuracakları haberinin ardından hisseleri yaklaşık %9 arttı.

Syracuse Üniversitesi'nde doçent ve sosyal medya uzmanı olan Jennifer Grygiel, "Peloton ve TikTok arasında her zaman bir tür bağlantı vardı," dedi. "Evde sıkışıp kaldınız ve evde sabit bir bisikletten ya da katılımcı dans hareketleri yapmanızı sağlayacak yeni bir sosyal medya platformundan daha iyi ne olabilir?"

Bu işbirliği, Peloton'u spinning bisikletleri, koşu bantları, kürek makineleri ve insanların bu ekipmanları kullanırken takip edebilecekleri fitness dersleri abonelikleri gibi üst düzey, ev içi fitness ekipmanları üreten bir şirket olmanın ötesine taşımayı amaçlayan büyük bir yeniden markalaşmanın hemen ardından geldi.

Şirket mali sıkıntı lara ve bir dizi halkla ilişkiler sorununa katlandı. 2019 'da yayınlanan bir reklam, olumsuz beden imajı ve ayrıcalıklar satıyor gibi göründüğü için tepkilere neden oldu. Ardından birkaç popüler TV programında Peloton bisikletleri kullanan varlıklı insanların sağlık sorunlarıyla karşılaştıkları gösterildi. Peloton'un neden olduğu bir kalp krizi "Sex and the City" dizisinin "And Just Like That..." başlıklı yeniden çekiminde Carrie'nin sevgili Big'ini öldürdü. Bir başka kalp krizi de "Billions" dizisinde Mike "Wags" Wagner'i neredeyse yok ediyordu.

Ocak 2023'te şirket, 125.000 güvensiz Peloton koşu bandının geri çağrılmasının ardından Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'nun "tarihindeki en büyük sivil cezalardan birini" vermesinin ardından 19 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Şirket Mayıs ayında, daha geniş fitness seçenekleri, daha fazla ücretsiz ders, kademeli üyelikler ve bisikletten uzak bir vurgu ile daha kapsayıcı bir marka kimliğini öne çıkaran "yeni bir bölüm" duyurdu.

Peloton, şık ev bisikletleri ve modaya uygun, yüz yüze bisiklet sınıfını andıran canlı, neşeli dersleriyle 2020'de yükselen bir pandemi süper yıldızıydı. Ancak şirket, yeniden açılan spor salonları ve yüz yüze derslerden oluşan Covid sonrası dünyaya uyum sağlamakta zorlandı. Müşteriler yüksek maliyeti (bir bisiklet için 3.000 $ artı aylık 49 $ abonelik) reddetmeye başladı ve hisse senedi 2021'de değerinin %76'sını kaybetti. Peloton o zamandan bu yana hayatta kalmak için mücadele ederken, üyeliklerin ve gelirin düştüğünü, işten çıkarmaların yaşandığını, mağazaların kapandığını ve ekipman fiyatlarının arttığını gördü.

Fitness şirketi geçtiğimiz çeyrekte 65.000 uygulama abonesini kaybetti. Bir önceki üç aylık dönem için yaklaşık 160 milyon dolar net zarar bildirdi.

Peloton CEO'su Barry McCarthy geçen yaz işten çıkarmaları duyururken bir personel notunda "Gelirlerimizin küçülmesini durdurmalı ve yeniden büyümeye başlamalıyız" diye yazmıştı. "Nakit oksijendir. Oksijen ise hayattır."

Daha önce Netflix'te CFO olarak görev yapan McCarthy, yeniden markalaşma, kiralık bisiklet hizmeti ve NBA ve WNBA, Lululemon, Michigan Üniversitesi ve Liverpool Futbol Kulübü gibi kuruluşlarla ortaklıklar da dahil olmak üzere çabalarla, sallanan işi kurtarmak için Şubat 2022'de Peloton'a katıldı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com