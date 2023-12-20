Pele spor yıldızlarını yardım müzayedesi için bir araya getiriyor

Pele 'ye ait bir Brezilya forması ister misiniz ? Dan Carter tarafından imzalanmış bir All Blacks forması? Derek Jeter tarafından imzalanmış bir New York Yankees fotoğrafı? David Beckham'ın AC Milan forması?

Bu eşyaların yanı sıra Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'ye ait diğer eşyalar, Pele'nin 2018'de kimsesiz çocuklara yardım amacıyla kurduğu vakıf için düzenlediği açık artırmada önümüzdeki ay satışa sunulacak 229 eşya arasında yer alıyor.

Üç Dünya Kupası şampiyonluğu madalyası bulunan tek oyuncu ve tüm zamanların en büyük futbolcusu olarak anılan Brezilyalı, toplanan tüm paranın Brezilya'nın COVID-19 salgınıyla mücadelesine ve bu salgından kurtulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Efsanevi Brezilyalı futbolcu Pele, 5 Ekim 2018 tarihinde Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde çekilen bir fotoğrafta görülüyor.

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Brezilya'da COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar 575.000 kişi hayatını kaybetti; bu rakam ABD'den sonra dünyadaki en yüksek ikinci ölü sayısı.

Beverly Hills merkezli Julien's Auctions'ın İcra Direktörü ve CFO'su Martin Nolan Reuters'a verdiği demeçte, "Pele bir efsane, bir ikon ve diğer spor yıldızları Pele'yi örnek alıyor," dedi.

"Evinde, baloncuğunda olduğu için bu projeye odaklanabilecek zamanı vardı."

Pele 22 Eylül'deki müzayede için kendi eşyalarından bazılarını temin etti ancak spor ve eğlence dünyasındaki dostlarından da yardım istedi.

Müzayedede 80 yaşındaki Pele'nin imzaladığı Brezilya, Santos ve New York Cosmos formaları ve fotoğraflarının yanı sıra Rivellino, Jairzinho ve Clodoaldo gibi eski Brezilya takım arkadaşlarının imzaları da yer alıyor.

Bu ayın başlarında 90 yaşına basan, 1970 Brezilya Dünya Kupası'nı kazanan takımın antrenörü Mario Zagallo da Neymar, Roberto Baggio ve Roger Milla gibi katkıda bulundu.

Pele'nin ayağı

Dünya Kupası galibi Franz Beckenbauer, New York Cosmos ve Batı Almanya günlerinden kalma bir dizi fotoğrafı imzaladı; 2015 Şampiyonlar Ligi finalinden bir maç topu var; basketbol, Amerikan futbolu, çim hokeyi ve sutopunda kullanılan forma ve ekipmanlar da kapışılacak.

Yüksek fiyatlara alıcı bulması beklenen parçalardan biri de ünlü heykeltıraş Dante Mortet tarafından yapılan Pele'nin altın kaplama bronz ayak kalıbı.

Futbol dışında Justin Timberlake, Maria Sharapova, Mark Wahlberg ve NBA de bağışta bulundu.

Nolan, Portekiz ve Fransa forvetleri için "Pele'ye ait herhangi bir şeyi insanlar isteyecektir ama Ronaldo'dan bahsederseniz, Mbappe'den bahsederseniz, bu ikonlar aranacaktır" dedi.

"Ama bu bir hayır müzayedesi olduğu için insanlar her zaman geliyor, her zaman son derece cömert davranıyorlar ve normal bir müzayededen daha fazla ödüyorlar çünkü bunun iyi bir amaca gittiğini biliyorlar."

Bu Pele tarafından düzenlenen ilk müzayede değil. Pele 2016 yılında, altmış yıl boyunca ilgi odağı olarak biriktirdiği koleksiyonundan 1600'den fazla parçayı açık arttırmaya çıkarmış ve 3.6 milyon pound (4.90 milyon dolar) toplamıştı.

Bu son müzayede Londra'daki Mall Galleries'de gerçekleştirilecek ve online teklif sahiplerine de açık olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com