Pekin'de modern tarihin en uzun soğuk dalgası kaydedildi

Devlet medyası Beijing Daily'nin haberine göre, Pekin'in Nanjiao meteoroloji istasyonunda kaydedilen sıcaklık Pazar günü öğleden sonra günler sonra ilk kez sıfır derecenin üzerine çıktı.

Beijing Daily, "11 Aralık'ta sıcaklığın ilk kez sıfır derecenin altına düşmesinden bu yana, sıcaklık 300 saatten fazla bir süre bu çizginin altında kalmıştı" diye yazdı.

Bu ay Çin'in büyük bölümünü etkisi altına alan güçlü bir soğuk hava dalgası, Çin'in kuzeyindeki bazı şehirlerin ısıtma kapasitesini sınırına kadar zorladı.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde çok sayıda sistem arızası yaşandı.

Jiaozuo şehrinde, Cuma günü Wanfang enerji santralinde meydana gelen bir arızanın ardından ısıtma kısmen durduruldu. Şehrin resmi gazetesi Jiaozuo Daily'ye göre sorun Cumartesi günü çözüldü ve ısıtmanın Pazar gecesi yeniden başlaması bekleniyor.

Eyaletteki diğer iki şehir olan Puyang ve Pingdingshan'ın yönetimlerinden yapılan açıklamaya göre, "hastaneler, okullar ve konutlar için sınırlı ısıtma kaynaklarına öncelik vermek" amacıyla Cuma gününden bu yana hükümet binalarının ve devlete ait işletmelerin çoğunun ısıtması kesildi.

Başkent Pekin'de günler önce başlayan soğuk hava şehrin metro sisteminde sorunlara neden oldu.

Kentin ulaşım otoritesi, bu ayın başlarında Pekin'de karlı koşullarda yoğun bir metro hattında iki trenin çarpışmasının ardından düzinelercesi kırık kemikli olmak üzere yüzlerce yolcunun hastaneye gönderildiğini söyledi.

Aşırı soğuklar bu ay kuzeybatı Gansu eyaletinde meydana gelen ölümcül bir depremin ardından kurtarma çalışmalarını da aksattı.

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Kaynak: edition.cnn.com