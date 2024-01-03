Pekin Kış Olimpiyatları'nda prezervatifler mevcut ancak sarılma önerilmiyor

Organizatörler Salı günü e-posta yoluyla Reuters'e yaptıkları açıklamada "Olimpiyatla ilgili tüm birimler, döngü içinde kalmak için kayıt yaptıran kişilere uygun zamanda uygun miktarda prezervatifi ücretsiz olarak sağlayacaktır" dedi.

Oyunlar 4-20 Şubat tarihleri arasında Pekin'de ve yakındaki Zhangjiakou kentinde, sporcuları ve diğerOyun personelini halktan kesin bir şekilde ayıran bir balonun içinde gerçekleştirilecek.

Kapalı devre içinde yer alan Guizhou Hotel'e giriş yapan gazeteciler her odada ayrı ayrı paketlenmiş beş prezervatif buldular. Prezervatifler, Çin feneri resmiyle süslenmiş farklı renklerdeki zarflar içinde tek tek paketlenmişti.

Organizatörler kaç tane prezervatif dağıtacaklarını hemen söylemediler.

Oyun personeli için COVID-19 önlemlerine ilişkin oyun kitabında, sporculara sarılma, beşlik çakma ve el sıkışma gibi fiziksel etkileşimleri en aza indirmeleri ve diğer yarışmacılarla aralarında en az iki metrelik sosyal mesafeyi korumaları talimatı verildi.

Geçtiğimiz Yaz Tokyo Oyunları öncesinde organizatörler yaklaşık 150.000 pre zervatif dağıtmayı planladıklarını ancak sosyal mesafe kuralları ve koronavirüs önlemleri nedeniyle sporculara bunları Olimpiyat köyünde kullanmak yerine evlerine götürmelerini söylediler.

HIV ve AIDS konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 1988 Seul Olimpiyatlarından bu yana oyunlarda çok sayıda prezervatif dağıtılıyordu ve Tokyo organizatörleri Uluslararası Olimpiyat Komitesinin bunların dağıtımına devam edilmesini talep ettiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com