Pekin 2022, ülkeye geldikten sonra henüz hiçbir yabancı sporcunun Covid-19 testinin pozitif çıkmadığını açıkladı

Medya ekibi Cumartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sporcunun COVID-19 testinin pozitif çıkması halinde, ilgili gerekliliklere göre rapor edilecek ve yönetilecektir" dedi.

Medya ekibi, sporcular dışında başka herhangi bir Olimpiyat personelinin testinin pozitif çıkıp çıkmadığını söylemedi. CNN bu bilgiyi talep etmek için takibe geçti ancak henüz bir yanıt alamadı.

Pekin Kış Oyunları resmi uygulamasına göre, Cuma günü itibariyle Pekin'e sporcular, yetkililer, IOC üyeleri ve medya dahil olmak üzere 2,000'den fazla katılımcı geldi.

Enfeksiyonun yayılmasını sınırlandırmak için Pekin, tüm Oyunları yetkililerin "kapalı döngü sistemi" olarak adlandırdıkları, şehrin geri kalanıyla bağlantısı tamamen kesilmiş bir balonun içine kapatıyor. Binlerce Çinli gönüllü ve personel şimdiden kapalı döngü içinde haftalar olmasa da günler geçirdi.

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Pekin 2022'ye göre kapalı devre sistemin deneme çalışması 4 Ocak'ta başladı. Olimpiyat Oyunları resmi olarak 4 Şubat'ta başlayacak.

Bu arada, başkent Cuma günü 12 yeni Covid-19 vakası bildirdi; bu, Pekin'de 15 Ocak'ta mevcut salgının patlak vermesinden bu yana görülen en yüksek rakam.

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Kaynak: edition.cnn.com