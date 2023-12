Pedro Pascal, Sarah Michelle Gellar'ın 'Buffy'de kendisiyle çalıştığını hatırlamasından memnun görünüyor

Pascal, "The Last of Us "ta Infected ile savaşmadan önce, ünlü TV yıldızının Pazartesi günü Instagram 'da belirttiği gibi, "Buffy the Vampire Slayer "da vampire dönüşen bir üniversite öğrencisiydi.

Gellar, kendisinin ve Pascal'ın 1999'daki ortak "Buffy" bölümünden geriye dönük bir fotoğrafının başlığında "#Anne #Baba ile tanıştığında" dedi.

Pascal'ın aktif bir Instagram hesabı olmasına rağmen, Gellar'ın paylaşımını ilk kez Salı günkü "The Mandalorian " 3. Sezon prömiyerinde öğrendiğinde şaşırdı ve çok sevindi.

Access Hollywood'a verdiği demeçte, "Az önce öğrendiğim ve beni çok heyecanlandıran şey, telefonumu geri alıp kendim bakmak için sabırsızlanıyorum; Sarah Michelle Gellar beni hatırlıyor," dedi.

Pascal, "Buffy "nin 4. Sezon prömiyer bölümünde yer almış ve Gellar'ın canlandırdığı yıldız avcının arkadaş olduğu ancak daha sonra vampire dönüştükten sonra kazığa oturtmak zorunda kaldığı bir üniversite öğrencisi olan Eddie'yi canlandırmıştı.

Aktör Salı günü yaptığı açıklamada Gellar'ın "o bölümün çekimlerinin her anını" hatırladığını bilmesini istediğini ve "onun çok nazik bir sahne partneri olduğunu ve çok iyi vakit geçirdiğimizi" sözlerine ekledi.

Pascal ayrıca Entertainment Tonight'a bölümün çekimleriyle ilgili anılarını anlatırken Gellar'ın UCLA kampüsündeki gece çekimleri sırasında kendisiyle dondurma paylaştığını ve öğle yemeğini yerken "vampir maskesini" takmak zorunda kaldığını hatırladığını söyledi. Gellar'ın kendisine sette nasıl vuracağını bile öğrettiğini söyledi.

"O en iyisiydi" diye övgüler yağdırdı.

Ancak sosyal medyadaki aşk şöleni henüz bitmemişti. Gellar, Pascal'ın kırmızı halı röportajlarındaki sözlerini gördü ve Çarşamba günü Instagram Hikayesinde "Sanki seni unutabilirmişim gibi" diyerek son bir düşünce paylaştı.

Kaynak: edition.cnn.com