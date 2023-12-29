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'Pazar gecesi yapacak başka işin yok mu? Nick Kyrgios kendisine sataşan hayranına sataştı

Kyrgios Miami'de hayranıyla şakalaştı

Kyrgios Lajovic'i yenerken taraftar dışarı atıldı

23 yaşındaki Kyrgios, Dusan Lajovic'e karşı kazandığı 6-3 6-1'lik galibiyetin ilk setinde arkasında oturan bir seyircinin kendisine sataşması üzerine tepki gösterdi.

"Bedava bilet mi aldın? Pazar gecesi neden beni izliyorsun?" Kyrgios tribünlere doğru bağırdı. "Pazar gecesi yapacak başka işin yok mu?"

Adam da Kyrgios'a eliyle işaret ederek üç sayı sonra "Kardeşim, ailen nerede?" diye karşılık verdi.

Kadın arkadaşı oturmaya devam ederken, seyirci sonunda görevliler tarafından dışarı çıkarıldı ve Kyrgios ona korttan el salladı.

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Maçtan sonra konuya değinen 23 yaşındaki oyuncu, "bununla biraz eğlendiğini" söyledi.

"Onu dışarı attıracağımı biliyordum," diye ekledi. "Bayıldım, her bir parçasına bayıldım. Sanırım kalabalık da bayıldı."

Kyrgios, olayın adamın saç kesimi hakkında şaka yapmasıyla nasıl başladığını açıkladı.

"Bir saç değişiminde kelimenin tam anlamıyla 'Sen bir d***'sin ....' dedi. Berbat bir saç kesimim olduğunu söyledi. Ve biliyor musunuz? Birkaç gündür berbere gitmedim, bu yüzden oldukça haklıydı," dedi dünya 33 numarası.

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Kortta Kyrgios, Lajovic'i süpürüp geçerken bir çanta dolusu numara üretti.

Sadece ilk sette iki kez koltuk altı servis denemesi yaptı - bunlardan biri ace ile sonuçlandı - ve bir tweener (bacak arasından vuruş) içeren bir ralliyi kazandı.

2016 ve 2017'de Miami'de yarı finalist olan Avustralyalı sporcu, 16. turda Hırvat Borna Coric ile oynayacak.

Kyrgios bu turnuva sırasında birkaç kez manşetlere çıktı. Daha önceki bir çiftler maçında hakeme "rezalet" demiş ve hayal kırıklığı içinde raketini yere vurmuştu.

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Ayrıca eski dünya 1 numarasının üçüncü turdaki rakibi Bianca Andreescu'ya maç sonunda el sıkışırken "en büyük drama kraliçesi" olduğunu söylemesinin ardından Angelique Kerber'e de seslendi.

Kyrgios, Kerber'in Andreescu'yu galibiyetinden dolayı tebrik eden mesajına yanıt olarak Twitter'da "Bruh onun bir drama kraliçesi olduğunu söyledin ve sonra bunu yayınladın" yazdı.

Avustralyalı tenisçi geçtiğimiz ay, Kyrgios'un kazandığı Meksika Açık turnuvasında İspanyol tenisçiyi mağlup etmesinin ardından Rafa Nadal tarafından eleştirilmişti.

Kyrgios'un yine koltuk altından servis kullandığı maçın ardından Nadal, "[O] halka, rakibine ve kendisine saygı duymuyor," dedi.

"Grand slam kazanabilecek yeteneğe sahip bir oyuncu - üst sıralar için mücadele edebilecek bir oyuncu - ama bulunduğu yerde olmasının bir nedeni var."

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Miami'de Arjantinli Federico Delbonis'i 7-5 4-6 6-1 yenerek Roberto Bautista Agut ile son 16 karşılaşmasına çıkmak için üç sete ihtiyaç duydu.

Roger Federer Pazartesi günü Sırp Filip Krajinovic ile karşılaştığında ona katılmayı hedefleyecek.

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Kaynak: edition.cnn.com