Paula Abdul, 'American Idol' yapımcısı Nigel Lythgoe'yu cinsel saldırı ve tacizle suçladı

Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'nde açılan ve Cumartesi günü CNN tarafından elde edilen şikayet dilekçesinde, Abdul'un sırasıyla 2000'li yılların başında ve 2015 yılında meydana geldiğini iddia ettiği iki ayrı olay özetleniyor.

Şikayete göre Abdul, ilk olayda " Lythgoe'nun Abdul'u bir asansörün duvarına doğru ittiğini" ve ikili "American Idol" için bölgesel seçmeler için seyahat ederken onu ellemeye ve öpmeye devam ettiğini iddia ediyor.

Şikayette, "Abdul, Lythgoe'yu kendisinden uzaklaştırmaya ve davranışının kabul edilemez olduğunu ona bildirmeye çalıştı" deniliyor.

İkinci olayda ise Abdul, 2015 yılında Lythgoe'nun evinde bir iş yemeğindeyken Lythgoe'nun "kanepesinde otururken Abdul'un üstüne çıkmaya zorladığını ve onu öpmeye çalıştığını" iddia ediyor.

Şikayete göre Abdul, Lythgoe'nun evindeki toplantının tamamen profesyonel bir nitelik taşıdığına inandığı için "onun yakınlaşmalarıyla ilgilenmediğini" açıklayarak bu girişimleri bir kez daha reddetti.

Şikayete göre Abdul, mesleki misillemeden korktuğu için her iki olayı da o sırada bildirmemiş. Abdul ayrıca Lythgoe'nun 2015 yılında ayrı bir olayda asistanına saldırdığına tanık olduğunu da iddia ediyor.

Abdul Lythgoe'ya dava açıyor ve 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. ve Dance Nation Productions Inc. şirketlerini eş davalı olarak göstererek onları cinsiyet şiddeti, cinsel taciz ve ihmalle ve Lythgoe'yu denetlemeyerek "Lythgoe'nun Abdul'a yönelik cinsel saldırı ve tacizini onaylamak ve/veya izin vermekle" suçluyor. Belirsiz cezai tazminatlar talep ediyor.

CNN, Lythgoe'dan ve şikayette adı geçen şirketlerden yorum istedi.

Şikayette ayrıca Abdul'un "American Idol" programında çalışırken "programın erkek jüri üyelerinden biri ve sunucusuna kıyasla" telafi edici ayrımcılığa maruz kaldığı ve "sürekli alay, zorbalık, aşağılama ve tacizin hedefi olduğu" belirtiliyor.

İddia edilen olayların bir sonucu olarak Abdul, o zamandan beri "ciddi duygusal sıkıntı, duygusal ıstırap, korku, endişe, aşağılanma, utanç ve diğer fiziksel ve duygusal yaralanmalar ve zararlar (ekonomik ve ekonomik olmayan) yaşadığını iddia ediyor. Dava dilekçesinde Abdul'ün maruz kaldığı zararların "önemli, sürekli ve kalıcı" olduğu belirtiliyor.

Abdul'un avukatı Douglas L. Johnson Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu kararı vermenin zor olduğu açık, ancak Bayan Abdul benzer durumdaki pek çok mağdurun hem yerinde hem de omuzlarında durduğunu biliyor ve adaletin yerini bulduğunu görmeye kararlı" dedi.

Abdul'un davası, zaman aşımı süresi dışında meydana gelen "cinsel saldırı sonucu uğranılan zararlar" için belirli bir süre için dava açılmasına izin veren Kaliforniya Cinsel İstismar ve Örtbas Hesap Verebilirlik Yasası kapsamında açıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com