Paul Walker'ın kızı Meadow Walker kocasından ayrıldığını açıkladı

Walker Instagram üzerinden yaptığı bir açıklamayla ayrıldıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Üç harika evlilik yılının ardından, dostane bir şekilde ayrılmak üzere anlaşmaya vardık" denildi. "Bu gerçekten ortak bir karardır ve herkesin mahremiyet isteklerimize saygı göstermesini içtenlikle umuyoruz."

Mesaj, "Birbirimize karşı karşılıklı sevgi ve saygımızı sürdürüyoruz ve birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz" sözleriyle sona erdi.

Walker ve Thornton-Allan 2021 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Vin Diesel ve Jordana Brewster'ın da katıldığı bir törenle evlendi. Diesel ona koridorda eşlik etti. Walker, hem Brewster hem de Diesel ile birlikte "Hızlı ve Öfkeli" serisinde rol alan merhum aktör Paul Walker'ın kızıdır. Paul Walker 30 Kasım 2013 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Walker, bu yıl 50. doğum günü olan babasıyla ilgili olarak sosyal medyada şunları yazdı: "Koruyucu meleğimin doğum günü kutlu olsun. Sevgin, rehberliğin, dostluğun, güneş ışığın ve beni dünyadaki tüm güzellikleri görebilecek şekilde yetiştirdiğin için teşekkür ederim."

"Sen tanıdığım en nazik, alçakgönüllü, cömert ve şefkatli ruhsun," diye ekledi. "Bana genç yaşta herkese her zaman saygılı davranmayı, iyilik yapmayı ve gezegenimize sahip çıkmayı öğrettin. Seni seviyorum ve her gün özlüyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com