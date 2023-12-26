Patrizia Kummer: Aşılanmamış İsviçreli snowboardcu Pekin Oyunları karantinasının ceza olmadığını söyledi

Soçi 2014 Oyunlarında altın madalya kazanan 34 yaşındaki Kummer, aşılanmamış bir sporcu olarak Çin'in başkentinde karantinada bulunuyor ve Çin'e gitmek için eleme yarışlarını kaçırmak ve İsviçre takımında yer alma konusunda endişelenmek gerektiğini söyledi.

"Bu yüzden geçen bahar karar verdim. Aşı olmak isteyip istemediğime karar vermem gerekiyordu," diyen Kummer, karantinaya gireli bir hafta olmuşken bir basın toplantısı düzenledi.

"Sonunda, kişisel nedenlerden dolayı hayır demeye karar verdim" dedi.

Başlangıçta bu kararının hazırlıklarını etkilemediğini söyleyen Kummer, geçen yılın sonlarında Oyun organizatörlerinin Pekin'e giden aşısız sporcuların varışta üç hafta karantinaya alınması gerektiğini açıklamasına kadar bu kararını değiştirmedi.

Aşılanmış sporcuların karantinaya girmesi gerekmezken, Kummer yarışma programını elden geçirmek ve Pekin'e çok daha erken gitmek zorunda kaldı ve aynı zamanda seçmelere katılıp katılamayacağı konusunda endişelendi.

"İlkbaharda bu kararı aldığımda... Bunun (karantina) mümkün olabileceğini hayal bile edemezdim." "Kendimi cezalandırılmış hissetmiyorum çünkü Eylül ayının başından beri Olimpiyatlara gidersem karantinaya girmem gerektiğini biliyordum" dedi.

"O zamanlar şansımın çok az olduğunu düşünüyordum. Ama ne yapmam gerektiğini biliyorum ve tüm ülkelerin halklarını korumak istediğini anlıyorum, çünkü bir pandemi yaşıyoruz ve olan bu."

Kummer, ekip üyelerinden uzakta olmasına rağmen karantina ile iyi bir şekilde başa çıktığını ve ayrıca kapalı alanda eğitim seansları yapmayı başardığını söyledi.

"Bu yüzden bununla başa çıkmak zorundayız ve ben kendi yolumla ve kendim için başa çıkıyorum. Sorun değil, çünkü iyi bir fiziksel antrenman yapabilecek kadar yaratıcıyım" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com