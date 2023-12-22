Patrick Swayze klasiği 'Road House'un yeniden çevrimine ilk bakışta Jake Gyllenhaal yırtık pırtık

Perşembe günü yayınlanan bir Amazon Stüdyoları cızırtılı filmi, Gyllenhaal'u "Donnie Darko "daki rol arkadaşı Swayze'nin başrolünü oynadığı 1989 yapımı aksiyon filminin gelecek yıl vizyona girecek yeniden çevrimi "Road House "da yoğun bir şekilde gösteriyor.

Kısa klipte Gyllenhaal, arkasında tezahürat yapan (ya da laf atan) gürültülü seyircilerle birlikte bir boks ringi gibi görünen bir yerde, devasa dalgalı kaslarıyla gömleksiz olarak görülüyor.

Yeniden uyarlanan film, yayıncı tarafından geçen yıl dağıtılan bir basın bültenine göre, "Florida Keys'teki kaba saba bir yol evinde fedai olarak işe başlayan, ancak kısa süre sonra bu tropik cennette her şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeden" eski bir UFC dövüşçüsünü (Gyllenhaal) konu alıyor.

Swayze'nin başrolünü Kelly Lynch ile paylaştığı filmde "Ghost" oyuncusu, Missouri'deki The Double Deuce adlı vahşi bir gece kulübünde kanun kaçaklarını ehlileştirmek zorunda kalan bir fedaiyi canlandırıyordu.

"Go" filminin yönetmeni Doug Liman'ın yönettiği yeni filmde Daniela Melchior ve "White Lotus" oyuncusu Lukas Gage rol alıyor.

Bu, Gyllenhaal'un yeni film için son derece yontulmuş fiziğiyle ilk kez dalga geçişi değil.

Mart ayında, filmin sahnelerini çekerken Las Vegas, Nevada'daki UFC 285 'te sürpriz bir görünüm sergiledi.

Gyllenhaal, "Road House "da da yer alan eski UFC dövüşçüsü Jay Hieron'la birlikte bir tartıya çıktı ve ardından birlikte bir sahne çektiler.

Gyllenhaal daha önce 2015 yapımı "Southpaw" filminde bir boksörü canlandırmıştı.

Yeni "Road House" 21 Mart'ta Prime Video'da gösterime giriyor.

CNN'den Matias Grez bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com