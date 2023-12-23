Patrick Reed düşüş tartışmalarına rağmen PGA Tour'da zafere ulaştı

Amerikalı oyuncu Pazar günü Torrey Pines'da dört vuruşta 68 vuruş yaparak Farmers Insurance Open'da beş vuruşluk bir galibiyet elde etti ve 30 yaşındaki Reed'i dünyanın en iyi golfçüleri arasında ilk 10'a taşıdı.

Ancak, hafta sonu boyunca insanların konuşmasını sağlayan Cumartesi günü 10. delikte yaşananlar oldu.

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Reed, yaklaşma vuruşunun green'in solundan derin pürüzlere doğru gitmesinin ardından bir gönüllüye topun sekip sekmediğini sordu. Gönüllü hayır deyince Reed topunun yere gömülmüş olabileceğini düşündü.

PGA Tour'un Golf Kurallarınagöre: "Oyuncular toplarının gömülü olup olmadığını kontrol edebilir ve gömülüyse ücretsiz yardım alabilirler."

Serbest atış, golfçünün topu bırakıp bir sonraki atışını yapmasına olanak tanır.

Topunu kontrol etmeden önce Reed'in oyun arkadaşlarına şunları söylediği duyulabilir: "Hey çocuklar, kontrol edeceğim. Zıplamadığını söylediler."

Görevli geldiğinde, 2018 Masters şampiyonu topun gömülü olduğunu tespit ettikten sonra çoktan yerini değiştirmişti.

Reed daha sonra görevliden zeminde bir çentik olup olmadığını kontrol etmesini istedi ve şöyle dedi: "Kontrol etmek için elime aldığımdan beri - zemini kırmış gibi görünüyor - ama iki kez kontrol etmenizi istiyorum."

Kural görevlisi zeminde bir girinti hissettiğini ve Reed'in topunun gömülü olduğunu belirlediğini söyledi. Daha sonra Reed'i rahatlaması için düşüşe yönlendirdi.

Ancak Reed'in bu hareketi bazı golfçüler tarafından eleştirildi.

Diğer Amerikalı Xander Schauffele, bir yetkiliyi bekleyeceğini söyledi.

Schauffele, "Eğer topum gömülüyse, genellikle beklerim ve birini çağırırım ve herkes aynı sayfada olana kadar beklerim, videoya bakmak için beklerim," dedi.

"Sırf bu nedenle böyle durumlardan kaçınmaya çalışıyorum. Yere bir tee koyabilir ve topunuzu kontrol edebilirsiniz.

"Görevliye göre her şeyi kitabına göre yaptı ve herkes orada durdu. Çocuklar arasındaki konuşmalar pek iyi değil sanırım ama Tur tarafından korunuyor ve sanırım önemli olan da bu."

Bu arada Amerikalı golfçü Lanto Griffin oyuncuların "sinirli" olduğunu söyledi.

"Golf bir sportmenlik oyunudur ve orada olmadığımız için bizi onu suçlayacak bir noktaya koymak zor, ama günün sonunda bence buradaki golfçülerin yüzde 99'u, eğer öyle ya da böyle bir durum söz konusuysa, diğer tarafa gidecekler, bir düşüş yapmayacaklar, geçmedi, bu tür bir anlaşma," dedi 32 yaşındaki Griffin.

"Yani, bunu görmek zor, üzücü, bizi biraz kızdırıyor ama durum böyle. Umarım bir şeyler değişir ve bir sonuca varılır."

Aynı gün, benzer bir olay dört kez büyük ödül kazanan Rory McIlroy'un başına geldi. McIlroy'un 18. delikteki ikinci vuruşu fairway'in sağ tarafındaki engebeli alana düştü ve video görüntüleri vuruşun zıpladığını gösterse de oyuncular ve çevredeki tanıklar bundan habersizdi.

PGA Tour'agöre: "Bu nedenle McIlroy uygun kurallar çerçevesinde hareket etmiş, oyun arkadaşlarını bilgilendirmiş ve yasal yollara başvurmuştur."

Daha sonra PGA Tour, her iki olayı da inceledikten sonra Reed ve McIlroy'un düşüşlerinin yasaların sınırları içinde olduğunu doğruladı.

PGA Tour'dan yapılan açıklamada, "John Mutch, Ken Tackett ve Gary Young, Rory McIlroy'un dün 18 numaradaki videolarını inceledi ve Patrick Reed'in üçüncü turda 10 numarada karşılaştığı durumun neredeyse aynısı olduğunu belirledi" denildi.

"Her iki oyuncunun da - topun yere düştüğünü görmedikleri gerçeğine dayanarak, ancak yumuşak saha koşullarında topun yatışı göz önüne alındığında - Kuralın olası bir gömülü top için izin verdiği şekilde hareket ettikleri sonucuna varmaları makuldü.

"Topun gömülü olup olmadığını belirlemek için işaretlediler, kaldırdılar ve durumu değerlendirdiler. Patrick bir adım daha ileri gitti ve değerlendirmesinin sorgulanmayacağından emin olmak için bir Kural Görevlisi çağırdı (bu adım gerekli olmasa da). Her iki oyuncu da Kural 16/3 uyarınca uygun şekilde rahatlamıştır.

"Komite, her iki oyuncunun da o anda sahip oldukları kanıtları kullandıkları gerçeğini göz önünde bulundurarak nasıl hareket ettikleri konusunda rahattır."

Reed zaferinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada McIlroy'dan farklı bir şey yapmadığına dikkat çekerek yaptıklarını savundu.

"BUGÜN 18. DELIKTE DE AYNI ŞEYI YAPTIM! VE TOPUN GÖMÜLÜ OLDUĞUNU KABUL ETMESI IÇIN BIR KURAL YETKILISINI BILE ÇAĞIRMADI. HİKAYENİN SONU," diye tweet attı Reed.

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McIlroy daha sonra kendi durumuna da değinerek "temelde Patrick'in yaptığının aynısını yaptığını" söyledi.

"McIlroy ESPN'e yaptığı açıklamada, "Dedim ki, sadece gömülü olup olmadığını kontrol edeceğim. "Sadece videosunu izledim, çünkü hiçbiri sektiğini görmemişti, bu yüzden gömülü olup olmadığını kontrol ettim ve atış izindeydi. Topu çıkardım ve üzerinde bir parça çamur vardı ve yüzeyi kırılmıştı. Rory Sabbatini'ye bak, bu top gömülü dedim ve o da evet, hiç sorun değil dedi."

Aralık 2019'da, Eski Masters şampiyonu Reed, Bahamalar'daki Hero World Challenge'ın üçüncü turunda bir bunkerdeki yatışını kasıtlı olarak iyileştirdiği için iki vuruş ceza aldı.

Reed herhangi bir PGA kuralını ihlal etmedi - "uygun rahatlama" almadan önce bir Kural Görevlisinin görüşünü sorması gerekmiyordu - ancak hafta sonu yaşananlar, oyuncuların ve spor hayranlarının golf geleneklerinin kutsallığına ne kadar hevesle baktıklarını gösterdi.

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Kaynak: edition.cnn.com