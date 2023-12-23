Patrick Mahomes Taylor Swift'in artık 'Chiefs Krallığı'nın bir parçası olduğunu söyledi

"Bizim için başlangıçta orada burada birkaç şaka vardı ama o artık Chiefs Kingdom'ın bir parçası. O da takımın bir parçası," dedi Mahomes CBS Mornings'de Nate Burleson'a.

"Brittany'yi (Mahomes'un eşi) benimsemiş olması çok güzel ve aralarında bir dostluk da oluştu. Benim için önemli olan Travis. Harika bir kız ve harika bir kadınla birlikte olduğu için çok şanslı."

Swift ve Kelce'in ilişkisinin kamuoyuna açıklanması, NFL hayranlarının ve Swiftie'lerin hayal gücünü yakalayarak bu yılın belirleyici popüler kültür anlarından biri haline geldi.

Kısa bir süre önce Time tarafından Yılın Kişisi seçilen Swift, ikilinin çıktıklarına dair haftalarca süren spekülasyonların ardından Eylül ayında Chiefs'in bir maçında boy göstermiş, bu sırada Mahomes takımın başlangıçta Kelce'i yalnız bıraktığını söylemişti.

"İlk başta herkes uzak durdu, sadece ne yapıyorsa yapmasına izin verdi. Sonra Taylor'ın ne kadar havalı bir insan olduğunu fark edince onu etrafına toplamaya başladı," diye ekledi.

Swift ve Kelce'nin ilişkisi, iki kez Super Bowl kazanan oyun kurucunun mesleğinin zirvesindeki bir başka kişiyle notlarını karşılaştırmasına da olanak sağladı.

Mahomes, "Onunla etkileşimde bulunmak çok güzeldi çünkü mesleğinde en üst seviyede" dedi. "Nasıl araba kullandığını ve o hale nasıl geldiğini görmek... Şimdi Brittany ve Travis'in gözünden buna ilk elden bakabiliyorum."

Swift o zamandan beri Chiefs'in birçok maçında yer aldı, zira son Super Bowl şampiyonu sinir bozucu bir sezon geçirdi ve 9-5'lik derecesiyle Amerikan Futbolu Konferansı'nda (AFC) üçüncü sırada yer aldı.

Chiefs bir sonraki maçını Noel günü Las Vegas Raiders'ı Arrowhead Stadyumunda ağırladığında oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com