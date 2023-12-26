Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs'in Buffalo Bills'i epik bir uzatma mücadelesinde mağlup etmesiyle 'Azrail' oldu

Kansas City Chiefs oyun kurucusu Patrick Mahomes ve Buffalo Bills oyun kurucusu Josh Allen, Pazar gecesi NFL playofflarında destansı bir AFC bölünme turu karşılaşmasında mutlak bir klinik sergilerken, Arrowhead Stadyumu'nda kesinlikle iki harika yeni nesil oyun kurucu gördük.

Mahomes'un uzatmalarda Travis Kelce'e attığı golle Chiefs, baştan sona inişli çıkışlı geçen karşılaşmanın sonunda Bills'i 42-36 mağlup etti.

Maç, normal sürenin son 1:54'ünde 25 sayının atıldığı vahşi bir sonla sonuçlandı.

Sadece 13 saniye kalmışken ve Chiefs üç sayı gerideyken, Kansas City'nin maça geri dönmenin bir yolunu bulması imkansız görünüyordu.

Ancak Chiefs baş antrenörü Andy Reid'in Mahomes'a ilham verecek sözleri vardı.

Reid, Mahomes'a maçın son hücumundan önce "İşler kötüye gittiğinde Azrail gibi davran ve topu al," dediğini söyledi. "O da bunu yaptı. Etrafındaki herkesi daha iyi hale getirdi ve biliyorsunuz, bunu zahmetsizce yapıyor. İşler zorlaştığında o orada mücadele edecek ve oyuncular da bunu takdir edecek."

Ve bu sözler kulaklarında çınlarken, 26 yaşındaki oyuncu takımını Harrison Butker'ın 49 yardadan attığı maçın sonucunu belirleyen gol için pozisyona sokmayı başardı.

Uzatmalarda yazı-tura atışı belirleyici faktör oldu, çünkü Bills ve Allen bir daha sahaya dönemedi, Chiefs Kelce'nin golünden önce sahanın sonuna kadar ilerledi.

Ancak bu maç NFL tarihinin en büyük maçlarından biri olarak hatırlanacak ve ligin en iyi iki genç oyun kurucusunun dümende olduğu bu karşılaşma önümüzdeki yıllarda birçok kez karşımıza çıkabilir.

Mahomes maçtan sonra CBS'ten Tracy Wolfson'a "Müthiş bir maçtı," dedi. "Yani, 17, Josh (Allen), kusura bakmayın ama çok iyi oynadı. İki harika futbol takımı arasında harika bir maç oldu ve günün sonunda Tyreek (Hill) ve Travis (Kelce) gibi oyuncular bize maçı kazandıran oyunları yaptılar."

Chiefs, Bengals'ın Cumartesi günü AFC 1 numarası Tennessee Titans'ı yenmesinin ardından önümüzdeki hafta sonu AFC şampiyonluk maçında Cincinnati Bengals'ı ağırlayacak.

Nefes kesen bir karşılaşma

Mahomes halihazırda bir Super Bowl şampiyonu ve Allen da yükselişte olan bir süper yıldız - iki takım arasında bir kapışma olması için umutlar yüksekti.

Ve ilk dakikadan itibaren hayal kırıklığına uğratmadı. Bills açılış hücumunda sahayı metodik bir şekilde geçerek bir gol attı, ancak Chiefs hemen ardından cevap verdi.

Her iki takımın savunması da sonraki birkaç pozisyonda ayakta kaldı ancak bir kez daha her iki hücum da gol atarak devre arasına 14-14'lük eşitlikle girildi.

Molanın hemen ardından skor hızlandı, Kansas City bir saha golüyle yetinirken, Mecole Hardman Buffalo savunmasının arasından sıyrılarak attığı dalış golüyle farkı arttırdı.

Ancak Allen'ın Gabriel Davis'e attığı 75 yardalık enfes touchdown pası deplasman ekibini oyuna geri döndürdü.

Ancak skor dördüncü çeyrekte çılgınca bir hal aldı.

Bills'in 13'te 4'te Davis'e attığı 27 yardalık touchdown ve ardından gelen iki sayılık conversion, bitime 114 saniye kala Buffalo'ya üç sayılık bir üstünlük sağladı.

Ancak sadece birkaç dakika sonra Mahomes'un Hill'e attığı kısa pas, elektrik gibi hızlı uzun alıcısı tarafından 64 yardaya taşındı ve Chiefs'i bir kez daha öne geçirdi.

Allen bir kez daha geri döndü ve bu kez sadece sekiz oyun ve 49 saniyeye ihtiyaç duyarak takımını 75 yardaya taşıdı ve Davis'le bağlantı kurarak bitime saniyeler kala üstünlüğü yeniden ele geçirdi.

Bu Davis'in gecedeki dördüncü touchdown'ıydı ve bu süreçte Super Bowl döneminde bir playoff maçında 200'den fazla alıcı yarda ve dört ya da daha fazla alıcı touchdown'u yapan ilk oyuncu oldu.

Maçın bitimine 13 saniye kala Mahomes kendi 25 yarda çizgisinden Hill ile 19 yarda, Kelce ile de 25 yarda mesafe kat ederek maçın sonucunu belirleyen saha golünü attı.

Uzatmalarda ise Mahomes, Allen'a yedek kulübesinden çıkma fırsatı vermedi ve dokuz oyun ve 75 yarda ile Chiefs'i üst üste dördüncü AFC şampiyonluk maçına gönderdi.

Kansas City'nin süper yıldızı 378 yarda ve üç touchdown ile pas verirken, 69 yarda ve bir skor için de koştu. Bu arada Allen 329 yarda pas ve dört touchdown yaparken, aynı zamanda sürüşleri devam ettirmek için bazı önemli koşular da sağladı.

Mahomes, "Bu anda, bu maçta, bu takıma karşı olmak, Arrowhead'de bir maçtan çıkmak için bir oyun yapmak, bu maçı hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım" dedi.

"Arrowhead'de böyle bir maçı kazanmak kesinlikle çok özeldi. Açıkçası, Super Bowl benim için muhtemelen bir numaraydı, ama bu maç da orada. Birkaç kez geri gelebilmek, puan almamız gerektiğinde puan almak, gol atmak, saha golü aralığına girmek, bunu sonsuza dek hatırlayacağım."

Tatmin edici olmayan bir son

Pazar gecesi oynanan maç şüphesiz sezonun en iyi maçlarından biriydi ancak maçın sonu bazılarını tatmin etmedi.

Uzatmalarda yazı tura atışını Chiefs kazandı, yani uzatma 10 dakikasının başında başlama vuruşunu onlar yapacaktı.

NFL kurallarına göre topu ilk alan takım touchdown yaparsa oyun biter. Eğer topu ilk alan takım bir saha golü atarsa, rakip takımın kendi saha golünü atma ya da bir touchdown yapma şansı olur.

Bu nedenle, Mahomes ve Chiefs uzatmanın ilk hücumunda gol atmayı başardığı için Allen ve elektrikli Bills hücumunun karşılık verdiğini göremedik.

Bu kural Twitter'daki bazı taraftarların hoşuna gitmedi ve bazıları bunu "spordaki en kötü kural" olarak nitelendirdi.

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Detroit Lions'ın geniş alıcısı Amon-Ra St. Brown da yorumda bulundu: "Her iki takım için de harika bir maçtı ama uzatma kuralları değişmeli!!! Hiçbir yazı tura bu kadar güçlü olmamalı."

Ancak yürek burkan yenilginin ardından Allen kuralları suçlamadı.

"Kurallar neyse o ve bundan şikayet edemem çünkü tam tersi olsaydı biz de kutlama yapıyor olurduk," dedi. "Yani bu noktada olan oldu. Bu gece yeterince oyun yapamadık."

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Kaynak: edition.cnn.com