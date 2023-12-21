Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau'yu BMW Şampiyonası'nda yenmek için çelik gibi sinirler sergiliyor

Amerikalı oyuncu, DeChambeau'ya karşı oynadığı altı delikli ani ölüm rövanşında çok sayıda isabetli vuruş yaparak bu yılki üçüncü turnuvasını kazandı.

Turnuva boyunca soğukkanlı ve düşünceli olan Cantlay, son green'de 17 metrelik vuruşuyla eşitliği sağladıktan sonra yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi.

Cantlay'in gürültülü bir atmosferde sakin kalma yeteneği ona "Patty Ice" lakabını kazandırdı.

"Bütün hafta bunu yaşadım. Belki dört gün boyunca beni takip eden bir ya da iki kişi vardı ve her delikte bağırıyorlardı," dedi Cantlay, insanların lakabını bağırdıklarını duyup duymadığı sorulduğunda.

"Bunlar şimdiye kadar gördüğüm en destekleyici, en gürültülü taraftarlardan bazılarıydı."

"Her bir atışa olabildiğince odaklanıyorum ve zihnimin içinde bulunduğum anı geçmesine izin vermemeye çalışıyorum ve belki de bu yüzden dışarıda biraz sakin görünüyorum.

"Ama kilitlenmiş durumdayım ve olabildiğince odaklanmış durumdayım. Sonra da işi oluruna bırakıyorum."

Cantlay, taraftarların dikkatini dağıtmanın yanı sıra, bir kez daha sürücüyle olan hünerini gösteren büyük vuruşlu DeChambeau ile de başa çıkmak zorunda kaldı.

Ancak dört tur boyunca 537 fit ve beş inç değerinde vuruş yapan Cantlay'in kısa oyunu manşetlere taşındı.

Cantlay gelecek haftaki Tour Championship'e FedEx Cup'ta birinci sırada giriyor ve 29 yaşındaki oyuncu aksiyona geri dönmek için sabırsızlanıyor.

"Golf turnuvasını diğer golf turnuvaları gibi yeniden oynamaya çalışacağım, sadece 60'lı sayılarda birkaç tur atmaya çalışacağım. Burası gerçekten iyi bir golf sahası. Genelde harika bir formdadır" dedi.

"Geçmişte orada o kadar iyi oynamadım, bu doğru, ama sevdiğim bir golf sahası. Oradaki görselliği seviyorum ve bu yıl daha iyi bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com