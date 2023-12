Patlayıcı sanat: Bir havai fişek nasıl yapılır

Çin'de kötü ruhları kovmak için havai fişek yakma geleneği nesilden nesile aktarılmıştır. Bu arada ABD'de havai fişekler ülkenin 4 Temmuz kutlamalarıyla eş anlamlıdır. Başka yerlerde Hindular havai fişekleri Diwali'yi kutlamak için kullanırken, Rusya ve Avrupa'da büyük gösteriler geleneksel olarak savaşların sonunu işaret etmektedir.

Ancak havai fişeklerin gökyüzünü ele geçirmesinden önce her birinin dikkatli ve titiz bir şekilde hazırlanması gerekir. Çin'in en büyük havai fişek şirketlerinden birinin üretim ve teknoloji müdürü Wu Hongyong'a göre, tamamlanması günler sürebilen bu süreç başlı başına bir sanat.

Firması Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd, her yıl dünyanın dört bir yanına 30.000 kutudan fazla piroteknik gönderiyor ve havai fişeklerin her biri elle yapılıyor.

Wu, "Biz bunu dünyadaki herkesi mutlu etmek için bir sanat olarak görüyoruz" dedi.

Çin'de üretildi

Barutu ilk kez 2.000 yıl önce icat eden Çin, bugün dünyanın her yerinden daha fazla havai fişek üretiyor. Amerika'nın Bağımsızlık Günü havai fişeklerinin %90'ından fazlasından sorumlu olan ülke, 2016'daki 4 Temmuz kutlamaları için ABD'ye 307,8 milyon dolar değerinde ihracat yaptı (ABD o yıl bayram için sadece 10 milyon dolar değerinde üretim yaptı).

Wu, "Bu karmaşık ve dağınık bir süreç," dedi. "Malzemelerin satın alınmasından üretime kadar... çok zaman alıyor."

Her havai fişek, gökyüzünde görülen renkli ışık gösterilerinden sorumlu olan ve yıldız olarak bilinen küçük patlayıcı topları içerir. Bunlar bir kabuk içinde barutla karıştırıldıktan sonra kağıda sarılır ve bir fünye ile donatılır. Yıldızlar farklı tasarımlara sarılıp preslenebiliyor, yani alıcılar önemli günleri anmak için belirli şekiller talep edebiliyor.

Hong Kong merkezli Pyromagic'in CEO'su Wilson Mao, Ay Yeni Yılı'nı kutlamak için "8" şeklinde bir havai fişek talep etti. Pyromagic Multi-media Productions on yıllardır Hong Kong'un havai fişek gösterilerinden sorumludur. "Eğer batıl inançlarınız varsa, Çin kültüründe 8 çok uğurlu bir sayıdır. Çince'de iyi talih anlamına gelen başka bir kelimeye benzer."

Havai fişeklerin karanlık bir tarafı mı var?

Kutlamalardaki rollerine rağmen havai fişekler çevrecileri giderek daha fazla endişelendiriyor. Ürettikleri duman küçük metal parçacıkları içeriyor ve araştırmalar havai fişek kullanımını hava kalitesinde kısa süreli düşüşlerle ilişkilendiriyor. Çin hükümeti, kısmen çevresel kaygılara yanıt olarak 400'den fazla şehre yasak getirmiştir.

Patlayıcılarla dolu fabrikalar da havai fişek üretenler için risk oluşturmaktadır. 2014 yılında Çin'in Hunan eyaletinde meydana gelen ölümcül bir havai fişek fabrikası kazası 12 işçinin ölümüyle sonuçlandı. 2016 yılında komşu Jiangxi eyaletinde meydana gelen benzer bir olay da üç kişinin ölümüne ve çevredeki alanların toplu olarak tahliye edilmesine yol açmıştı.

300'den fazla kişinin çalıştığı Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd gibi şirketlerde güvenlik kontrolleri genellikle çok kapsamlı. Wu'ya göre her yük, daha ileri kontroller için devlet kurumlarına gönderilmeden önce altı dahili departman tarafından denetleniyor.

Fabrika çalışanları için bu, normalde ürettikleri cihazları son görüşleridir. Bununla birlikte, havai fişeklerin gökyüzünde tutuşmasını izlemek, yaratıcıları üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir.

Fabrikada çalışan 40 yaşındaki Liu Zhilian, "Havai fişekleri yaparken onları patlatmaya katılmıyoruz," dedi. "Ama bu çok güzel bir duygu. Bir havai fişeğin patlaması muhteşem bir şey."

Yukarıdaki videoda Çin'in en büyük fabrikalarından birinde bir havai fişeğin nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz.

Kaynak: edition.cnn.com