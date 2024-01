Patlamadan çöküşe geçen on yılda Çin futbolu dibe vurdu

Çin'in parasının küresel futbol piyasasında ilk kez dalgalanmaya başlamasından on yıl sonra, bir zamanlar Çin'in oyunda önemli bir oyuncu olacağına dair yarışan kesinlik, giderek daha fazla uzun ihtimalli bir kumar gibi görünüyor.

Çin'in geçtiğimiz hafta sonu Covid-19 belirsizliklerini gerekçe göstererek gelecek yılki Asya Kupası finallerinin haklarından feragat etme kararı, Çin futbolunu belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı.

Dört yılda bir düzenlenen kıta şampiyonasının pırıl pırıl dokuz yeni sahada ve yeniden inşa edilen bir stadyumda düzenlenmesi, Devlet Başkanı Xi Jinping'in Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma arzusunu gerçekleştirme yolunda bir adım olacaktı.

Bu hayal şimdi her zamankinden daha uzakta görünüyor.

Küresel sağlık krizinin ezici etkisi ve Çin'in sıfır Kovid stratejisi izlemesi, ülkenin kulüplerinin çoğunu finanse eden iş sektöründe artan zorluklarla birleşince oyun kargaşa içinde kaldı.

China Sports Insider'dan Mark Dreyer Reuters'a verdiği demeçte, "Çin'in spor ekosisteminin parlaklığı kayboldu," dedi.

"Son iki yılda pandemi nedeniyle gördüklerimizden sonra Çin'e Dünya Kupası için kim güvenir ki?

"Futbol açısından bakarsak, tam anlamıyla bir patlama ve çöküş yaşadık."

Mevcut iklim, 10 yıl önce Salı günü Guangzhou Evergrande'nin Dünya Kupası galibi Marcello Lippi'yi yıllık 10 milyon avro (10,44 milyon dolar) maaşla yeni teknik direktörü olarak açıkladığı günden çok uzakta.

Yeni dönem

İtalyan futbolcunun gelişi, Xi'nin hayalini gerçekleştirmeye kararlı hırslı emlak geliştiricilerinin parasıyla Çin futbolu için yeni bir dönemin habercisi oldu.

Lippi gelişinden sonraki 18 ay içinde Guangzhou'yu Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. İki yıl sonra, bir başka Dünya Kupası galibi Luiz Felipe Scolari bu başarıyı tekrarladı.

Her zaman zayıf olan milli takım bir yana, Çin'de futbol uçuyordu ve Çin Süper Ligi geliştikçe dünyanın dört bir yanından oyunculara ve antrenörlere harcanan meblağlar da artıyordu.

Oscar, 2016 yılında Chelsea'yi Şangay'a ve haftada yarım milyon dolardan biraz az olduğu bildirilen bir maaşa takas ederek, St Petersburg'dan yaklaşık 50 milyon dolar karşılığında transfer olan Brezilyalı Hulk'un izinden gitti.

Bu arada ülkenin girişimcileri de Çin'in yeni yeni gelişmekte olan futbol endüstrisine uzmanlık kazandırmak için Avrupa'ya akın etti. Kısa süre içinde Atlético Madrid, AC Milan ve Inter Milan Çinlilerin mülkiyetine geçti.

Yönetim organlarına kur yapıldı. FIFA, Wanda Sports ile ortaklık kurdu ve Jack Ma'nın sahibi olduğu Alibaba, 2021'de Çin'de yeniden başlaması planlanan genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası'na sponsor olmak için imza attı.

Dünya Kupası'na 2030 veya 2034'te ev sahipliği yapmak için bir teklif bekleniyordu ve 2023 Asya Kupası hakları Asya Futbol Konfederasyonu'nun 2019'da Paris'teki olağanüstü kongresinde güvence altına alındı.

Covid-19'un 2019'un sonlarında ortaya çıkmasından önce bir miktar değişiklik zaten havadaydı, ancak bunu takip eden küresel salgın oyunu bir kuyruk dönüşüne gönderdi.

Ateşli rüya

2021 Kulüpler Dünya Kupası'nın genişletilmeden Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilmesi ve şimdi de Asya Kupası haklarının geri alınmasıyla Çin'in Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma umutları Covid-19'a dair bir hayalden öteye gidemedi.

Kulüp oyununda da düşüş aynı şekilde hızlı oldu ve Inter Milan'ın sahibi Suning Group'a ait Jiangsu FC, 2020 Çin Süper Ligi şampiyonluğunu kazandıktan birkaç ay sonra dağıldı.

Ağır borçlu müteahhitler üzerindeki hükümet baskısı, Guangzhou da dahil olmak üzere çok sayıda kulüpte fonların kesilmesine neden olurken, ülkenin sıfır Kovid stratejisi izlemesi CSL'yi eski halinin bir kabuğuna dönüştürdü.

Teklif edilen ücretlerin önemli ölçüde düşmesi ve taraftarsız biyogüvenlik baloncuklarında oynamanın korkunç ihtimali nedeniyle, bir zamanlar lige akın eden yüksek profilli oyuncuların çok azı kaldı.

19. CSL sezonunun önümüzdeki ay başlaması planlanıyor ancak kesin başlangıç tarihi hala belirsiz.

Sporting Superpower kitabının yazarı Dreyer, "Xi Jinping'in bir futbol hayranı olduğu biliniyor, ancak futbol şu anda öncelikler listesinde çok alt sıralarda yer alacak" diyor: An Insider's View on China's Quest to Be the Best kitabının yazarı Dreyer.

"Eskiden Çin'in bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını görecek kadar yaşayacağına kesin gözüyle bakılırdı ama artık bu ihtimalin yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum."

