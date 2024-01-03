Pat McAfee, Aaron Rodgers'ın Jimmy Kimmel hakkındaki Epstein 'listesi' iddiaları için özür diledi

Rodgers'ın yorumları, federal seks ticareti suçlamalarını beklerken yıllar önce hapishanede intihar ederek ölen Epstein ile bağlantılı düzinelerce kişinin kimliklerini ortaya çıkaracağı iddia edilen ve yakında yayınlanacak olan bir belgeye atıfta bulunan bir konuşma sırasında yapıldı.

Çarşamba günkü programında McAfee, Rodgers'ın bir gün önceki yorumlarına değinerek, şaka yapmanın programlarının bir parçası olduğunu ancak "insanlar hakkında suçlamalar yapıldığında bunun davalara yol açabileceğini" söyledi.

Rodgers Salı günkü programda "Jimmy Kimmel dahil pek çok insan bunun ortaya çıkmamasını umuyor" dedi. Rodgers ayrıca liste yayınlanırsa "bir çeşit şişe patlatacağını" söyledi.

McAfee, Rodgers'ın sözlerinin bir "s- talk şakası" olduğunu ve daha sonra "çok ciddi bir iddiaya" dönüştüğünü, ancak Kimmel'in neden üzüldüğünü anladığını öne sürdü.

McAfee, "Bunun bir parçası olduğumuz için özür dileriz" dedi. "Aaron'ın bu konuda ne söyleyeceğini duymak için sabırsızlanıyorum. Umarım bu ikisi - mahkeme yoluyla değil ama - sohbet edip yollarına devam ederek bu işi çözebilirler."

CNN Rodgers'ın bir temsilcisine ulaştı. ESPN ve ABC yorum yapmayı reddetti.

"Pat McAfee Show" eski bir NFL oyuncusu olan McAfee tarafından hazırlanıyor. Program Pazartesi'den Cuma'ya kadar YouTube'da yayınlanıyor ve ESPN tarafından dağıtılıyor. Rodgers McAfee'nin programında düzenli olarak ücret karşılığı katkıda bulunuyor. ABC, "Jimmy Kimmel Live!" programının yapımcılığını ve dağıtımını üstleniyor ve ESPN'in ana şirketi.

Kimmel'in bir temsilcisi CNN'in yorum talebine yanıt vermedi, ancak Kimmel Salı günü X'e (eski adıyla Twitter) bir açıklama yayınlayarak Rodgers'ı sosyal medyada viral olan bir klibin ardından iddiaları nedeniyle uyardı.

Kimmel sosyal medya platformunda, "Kayıtlara geçsin diye söylüyorum, Epstein ile tanışmadım, uçmadım, ziyaret etmedim ya da herhangi bir temasım olmadı; adımı, sizin gibi yumuşak beyinli kaçıkların gerçeklikten ayırt edemediği açıkça sahte saçmalıklar dışında herhangi bir 'listede' de bulamazsınız" diye yazdı. "Pervasız sözleriniz ailemi tehlikeye atıyor. Böyle devam edersen gerçekleri mahkemede daha fazla tartışacağız."

Kimmel ve Rodgers geçmişte de birbirleriyle alenen dalga geçmişlerdi. Mart ayında Kimmel "Live!" programında Rodgers'ın McAfee'nin programında Epstein belgesiyle ilgili yaptığı yorumlarla ilgili bir şaka yapmıştı.

CNN'den Elizabeth Wagmeister bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com