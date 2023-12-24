Park Ji-sung: Manchester United'ın eski yıldızı taraftarları ırkçı klişeler içeren tezahüratını söylememeye çağırıyor

Old Trafford'da oynadığı dönemde taraftarların gözdesi olan Güney Koreli yıldız, taraftarların rencide etmek istediğini düşünmediğini ancak şarkının genç oyuncuları rahatsız ettiğinin farkında olduğunu söyledi.

United'da geçirdiği yedi sezon boyunca 200'den fazla maça çıkan Park, dört Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.

2012'de ayrılmasına rağmen taraftarlar hala onun şarkısını söylüyor ve bu sezon Güney Koreli Hee-Chan Hwang ile yeni sözleşme imzalayan Wolverhampton Wanderers'a karşı oynadıkları maçta da bunu yaptılar.

Park kulübün resmi UTD podcast 'ine "Kore'de işler çok değişti" dedi.

"Tarihsel olarak insanların köpek eti yediği doğru ama bugünlerde, özellikle de genç nesil bundan gerçekten nefret ediyor.

"United taraftarlarının bu şarkıdan dolayı ona herhangi bir hakarette bulunmak istemediklerini biliyorum ama yine de bugünlerde genellikle Kore halkına yönelik ırkçı bir hakaret olan bu kelimeyi [köpek eti] durdurmaları için taraftarları eğitmem gerekiyor."

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'Bunu bir oyuncu olarak kabul ettim'

United'a 2005 yılında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan katılan Park, oyuncu olarak bu tezahüratı ilk duyduğunda rahatsız olduğunu ancak başlangıçta bunun alışması gereken kültürel bir değişim olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Şimdi futboldan emekli olmuş olsa da zamanın değiştiğinin farkında ve taraftarları bu tezahüratı söylemeyi bırakmaya çağırıyor.

"Bu kabul etmem gereken şeylerden biriydi çünkü taraftarların kötü anlamlar içeren bir şarkı yaratacağını hiç düşünmemiştim" diye ekledi.

"Onlar her zaman neşelenmek, oyunculara enerji vermek, oyuncularla gurur duymak için şarkı yaparlar, benim düşüncem bu. Bu yüzden bir oyuncu olarak bunu kabul ettim."

Manchester United kendi internet sitesinde "Ji-sung'un yorumlarını tamamen desteklediğini ve taraftarları onun isteklerine saygı duymaya çağırdığını" belirtti.

Geçtiğimiz ay Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, tartışmalı uygulama ve hayvan hakları konusunda artan farkındalık nedeniyle köpek eti tüketiminin yasaklanması gerekebileceğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com