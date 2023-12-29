Paris'te uçaktaki kaçak yolcunun durumu kritik

Kaynak, kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yakındaki bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Uçak Cezayir'in batısındaki Oran kentinden geliyordu ve Paris'ten iki buçuk saatlik bir uçuş mesafesindeydi.

Uçakların basınçsız tekerlek yuvaları ve kargo bölümlerindeki kaçak yolcular, eksi 50 santigrat (eksi 58 Fahrenheit) ile eksi 60 santigrat (eksi 76 Fahrenheit) arasındaki sıcaklıkların yanı sıra oksijen eksikliğiyle de karşı karşıya kalabiliyor.

2019 yılında, kaçak yolcu olduğundan şüphelenilen bir kişinin cesedi Londra'nın güneybatısı üzerinde uçan bir uçaktan yüzlerce metre uzağa düşerek bir adamın evinin bahçesine inmiş ve güneşlenen adamı ıskalamıştı.

2015 yılında Johannesburg'dan Heathrow'a giden British Airways uçağındaki bir kaçak yolcunun cesedi Londra'nın güneybatısındaki Richmond'da bir dükkânın üzerine düşmüştür. İkinci bir kaçak yolcu ise 10 saatlik uçuştan sağ kurtulmuş ve uçağın alt takımında bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com