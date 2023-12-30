Paris'in ilk Arap fotoğrafçılığı festivali neden bu kadar önemli?

Bienalin iki ana mekânından biri olan Institut du Monde Arabe'de (IMA) bir grup Alman değişim öğrencisinden biri olan Ella Graf, "Paris'teki saldırılar konuştuğumuz konuları değiştirdi," diyor. "Sanat zaten Paris'te kalışımızın önemli bir parçasıydı ama şimdi bu sergi bizim için daha da ilginç ve fotoğraf bu dünyaya erişmek için harika bir yol."

Esas olarak IMA ve Maison Européene de la Photographie'de (MEP) yer alan Çağdaş Arap Dünyası Fotoğraf Bienali, milenyumun başından bu yana Arap dünyasında çalışan 50'den fazla sanatçının eserlerini sergiliyor. Avrupa ve ABD 'de 130 kişinin öldüğü 13 Kasım saldırılarının ardından camiler tahrip edildi ve pek çok Müslüman misilleme korkusu yaşadı. Ancak bazıları için bu felaket, Orta Doğu bağlamı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir işaret oldu.

Joe Kesrouani'nin yaptığı dev Beyrut şehir manzarasını inceleyen bir başka öğrenci Tatjana Wahjudi, "Facebook'ta insanlar Paris saldırılarından sonra herkesin fotoğrafını Fransız bayrağıyla değiştirdiğini ama medyanın sadece birkaç gün önce Beyrut'ta patlayan bombayı görmezden geldiğini konuşuyordu" diye ekliyor.

"Belki de hepimiz Paris'i bildiğimiz ama Arap dünyası hakkında sadece soyut bir izlenime sahip olduğumuz içindir. Burada belki daha iyi bir fikir edinebiliriz."

Klişelerin ötesinde

Ülkesindeki iç savaş sırasında Fransa'ya taşınan ve 1994 yılında Beyrut'a dönen Lübnanlı sanatçı Caroline Tabet, 2010 tarihli Perdre la Vue (Görüşü Kaybetmek) serisini sergiliyor. İstemeden X ışınlarına maruz kalmış filmlerle çalışan Tabet'in ruhani fotoğrafları, aynı zamanda kent planlamasının eksikliği nedeniyle kentin yavaş yavaş mutasyona uğramasına ve yok olmasına odaklanıyor.

"Bu Bienal, Arap dünyasını klişelerin ötesinde, ister dilsel ister kültürel olsun, tüm farklı kimlikleriyle gösteriyor. İşler üzerinde politikanın etkisi var, ama sadece bu değil," diyor Tabet.

Sanatın "özgürlüğe doğru yolculuk" olduğunu söyleyen Berlin'de yaşayan Filistinli sanatçı Steve Sabella'nın sergisi de IMA'da yer alıyor. Sanatçının "38 günlük Yeniden Toplama" adlı serisi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde toplanan boya parçaları üzerine basılmış fotoğraflardan oluşuyor ve İsrailliler tarafından işgal edilen eski Filistin evleri temasını inceliyor.

Sabella, "Sanat küçük dozlarda farkındalık verir ve ne kadar çok doz alırsak, dünyamız ve onu yöneten sistemler hakkında o kadar çok bilgi sahibi oluruz" diyor. "Ai Weiwei, kendi gözünden görülen adaletsizlikler konusunda küresel çapta ne kadar farkındalık yarattığının açık bir örneğidir."

Her zamankinden daha önemli

Fransız-Faslı fotoğrafçı Leila Alaoui'nin "Faslılar" serisi Fas sınırları içindeki kültürel çeşitliliği sergiliyor. Alaoui bugün Bienal'in her zamankinden daha önemli bir rol oynadığına inanıyor. "Bu, Arap dünyasına ilişkin çoklu bakış açılarının bir vizyonu" diyor.

Gazze'de yaşayan sanatçı Mohamed Abusal, Gazze Şeridi'nde geceleri çektiği bir dizi fotoğraftan oluşan "Shambar "ı sergilemek üzere Paris'i ziyaret ediyor. Alaoui'ye katılıyor ve bunun halk için olduğu kadar diğer sanatçılar için de önemli olduğunu söylüyor.

"Dünyadan kopmuş durumdayız. Sanatçılar olarak hareket etmeye, insanların geri bildirimlerine ve eleştirilerine ihtiyacımız var," diyor Abusal. "Galerileri, müzeleri ziyaret etmemiz ve sokakta olmamız gerekiyor, sanatı sadece internette görmek yeterli değil."

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Kaynak: edition.cnn.com