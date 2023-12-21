Paris Saint-Germain'in Lionel Messi'yi transfer ettikten sonra Şampiyonlar Ligi'ni domine etmek için artık 'bahanesi yok'

Paris Saint-Germain'in Lionel Messi'yi dramatik bir şekilde transfer etmesi - ki bu transfer şüphesiz futbol tarihinin en şok edici transferlerinden biri olarak kayıtlara geçecek - zaten inanılmaz bir yetenek birikimi yazının sonunu getirdi.

Peki bu kadro, PSG'yi 2011'de satın alan Qatar Sports Investments'a (QSI), sahiplerinin en çok arzuladığı ama şimdiye kadar ellerinden kaçan Şampiyonlar Ligi'ni getirebilecek mi?

Messi 'nin PSG'ye katılması Katar'a sadece futbol şapkasında bir tüy daha kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Arjantinli'nin tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olduğu düşünüldüğünde, kulübü ve sahiplerini nihai hedeflerine ulaşmaya önemli ölçüde yaklaştırıyor.

Yüksek puanlı kaleci Gianluigi Donnarumma, Messi'nin uzun süredir rakibi olan Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ve Achraf Hakimi'nin imzaları - Neymar ve Kylian Mbappé'yi içeren zaten kalabalık bir kadroya eklendi - PSG'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmak için tartışmasız ezici bir favori olacağı anlamına geliyor.

Get French Football News'in kurucusu Christian Nourry CNN Sport'a verdiği demeçte, "QSI 2011 yılında PSG'yi satın aldı çünkü olası bir Dünya Kupası öncesinde ülkenin daha fazla tanınmasını istiyorlardı" dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'ye atıfta bulunan Nourry, "Dünya Kupası şimdi geliyor, sadece önümüzdeki yıl, ancak bu on yıl boyunca olan şey, sahibi Al Thani'nin bu kulübe aşık olduğunu ve gerçekten çok ilgilendiğini gördük" diye ekledi.

"Bu onun için bir projeden çok daha fazlası ve Mbappé, Neymar ve Messi'den oluşan modern futbolda gördüğümüz en büyük hücum üçlüsünü yaratma fırsatını gördü ama artık hiçbir mazeret de yok."

Messi PSG'de, Paris kulübünün eski oyuncusu ve aynı zamanda Arjantinli olan teknik direktör Mauricio Pochettino ile çalışacak.

Nourry, "Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere kesinlikle her şeyi kazanmalı ve bunu şık bir şekilde yapmalı, çünkü şıklık, Paris Saint-Germain'in son iki ya da üç sezon boyunca büyük ölçüde kontra atak bir oyun tarzıyla yapmakta gerçekten zorlandığı bir şey oldu" diye ekledi.

O zaman baskı yok, Mauricio.

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PSG Messi için 'ideal'

Ancak Messi de bu görüşe katılıyor gibi görünüyor.

Arjantinli oyuncu Paris'e gelişinin ardından CNN'e verdiği röportajda PSG'nin bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha kazanması için "ideal" yer olduğuna inandığını söyledi.

Messi'nin yıllar boyunca sürekli olarak üstün bireysel performanslar sergilemesine rağmen, son sezonlarda sicilindeki tek leke, Barcelona'yı bir kez daha Avrupa futbolunun en gözde ödülüne taşıyamaması oldu - her ne kadar Katalan kulübünün onun etrafında uygun bir kadro kurmadaki beceriksizliğinin bunun temel nedeni olduğu yaygın olarak tartışılsa da.

Ancak şu anda göz kamaştırıcı miktarda yetenekle ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için içgüdüsel bir arzuyla dolu bir kulüp olan PSG'de durum böyle olmayacak.

Messi CNN'e verdiği demeçte "Benim için kişisel düzeyde, önceki yıllarda da söylediğim gibi bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmayı çok isterim ve sanırım bunun için hazır olan ideal yere geldim" dedi.

"Hedeflerimiz aynı. Etkileyici oyunculara sahip, dünyanın en iyi kadrolarından biri ve umarım Paris'in çok istediği, benim de çok istediğim bu hedefe ulaşabiliriz ve umarım Paris halkıyla birlikte bunun tadını çıkarabiliriz."

PSG'nin Messi, Neymar ve Mbappé'den oluşan yeni ön üçlüsü tartışmasız dünya futbolundaki en yetenekli atak ve rakip defans oyuncuları ve menajerlere onları durdurmanın yollarını bulmaya çalışırken kabuslar yaşatacak.

"Her şey Messi'nin Kylian Mbappé ve Neymar'a kıyasla ne kadar gol ve asist yaptığıyla ilgili olacak," diyor Nourry. "Bu sorumluluğun büyük kısmını kim üstlenecek? Bunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum."

Saha dışında ise PSG'nin mali durumu ve kulübün Finansal Fair Play (FFP) düzenlemelerini nasıl aşabildiği hakkında sorular sorulmaya başlandı bile.

"Finansal Fair Play'e her zaman dikkat ediyoruz. Biriyle sözleşme imzalamadan önce ticari, mali ve hukuki konularda ilk kontrol ettiğimiz şey budur," dedi PSG başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaifi Messi'nin resmi olarak tanıtıldığı Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte.

Messi'nin gelişiyle ilgili söylentiler dolaşmaya başladığında, PSG'nin defterleri dengelemek için Mbappé'yi - bildirildiğine göre Real Madrid'e - elden çıkarmak zorunda kalacağı öne sürüldü. Ancak Fransız kulübü durumun böyle olmadığı konusunda kararlı.

Nourry, "Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappé ile ilgili mesajı net: iki durum birbiriyle bağlantılı değil," diyor. "Mbappé'nin sözleşmesinin bitmesine 12 ay var. Aslında Paris Saint-Germain bu imzanın onu yeni bir uzatma imzalamaya daha fazla teşvik edeceğinden emin.

"Şu anda Fransa'nın başkentinde en çok duyduğumuz argüman şu: Önümüzdeki üç sezonu gelişimin için Neymar ve Lionel Messi ile birlikte geçirmek varken neden bu yaz ya da gelecek yaz Karim Benzema ve Vinícius Júnior ile birlikte oynamak için Real Madrid'e gidesin ki? Bence bu oldukça güçlü bir argüman."

Fransız futbol kuralları kulüplerin yıllık gelirlerinin neredeyse %100'ü kadar bir ücret faturasıyla çalışmasına izin veriyor ki bu Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasına neden olan katı İspanyol kurallarından çok farklı.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA da Covid-19 salgınından bu yana FFP düzenlemelerini gevşeterek, kulüplerin pandemi nedeniyle olduğunu kanıtlayabildikleri sürece yıllık 35 milyon dolardan fazla zararla faaliyet göstermelerine izin verdi.

Nourry, "Bununla birlikte Paris Saint-Germain, Fransız futbolunun mali gözlemcisi DNCG'ye bu yaz 180 milyon € (211 milyon $) değerinde oyuncu satışı yapma sözü verdi," diyor.

"Bunun sadece 8 milyon Avroluk kısmını gerçekleştirdiler, dolayısıyla bunu yerine getirmek için çok yoğun bir dört hafta olacak ve transfer piyasası kulüplerin çoğu için çok çok yavaş ilerlediği için bunun zor olacağını düşünüyorum.

"Ancak Paris Saint-Germain 12-14 oyuncuyu satmak istiyor ya da satmaya açık, bu oyuncular arasında Mauro Icardi ve Pablo Sarabia gibi daha küçük yıldızlar da var ancak Paris'te bu yaz kilit bir oyuncu satma niyeti yok."

Fransız futbolu için destek mi?

Belki de Messi'nin gelişine PSG taraftarları kadar sevinen tek kesim Fransa'nın en üst ligi Ligue 1 ve Amazon'dan sorumlu olanlar.

Ligue 1 Başkanı Vincent Labrune Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Lionel Messi'nin gelişi şampiyonamızın tüm kıtalarda çekiciliğini ve görünürlüğünü artıracak" dedi.

"Bu eşsiz etkinlik, Paris Saint-Germain yönetiminin, Paris kulübünün 10 yıl içinde dünya sporunun en büyük franchise'larından biri haline gelmesini sağlayan stratejisinin bir sonucudur.

"Fransız profesyonel futbolu adına PSG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaïfi'ye bu rüyayı mümkün kıldığı için teşekkür etmek istiyorum" diyen Lebrune açıklamasını üç kelimeyle sonlandırdı: "Messi sihirlidir!"

Nourry bu imzayı Fransız futbolu için "büyük bir sürpriz" olarak nitelendirse de ligin son 18 ayda yaşadığı mali sıkıntılar düşünüldüğünde kesinlikle memnuniyet verici bir gelişme.

Ligue 1 sadece Covid nedeniyle 2019/20 sezonunu tamamlayamayan Avrupa'nın en iyi beş liginden biri olmanın sonuçlarıyla değil, aynı zamanda yayın hakları için yılda neredeyse 1 milyar dolar ödeyen yayın ortağı Mediapro'nun çöküşüyle de uğraşmak zorunda kaldı.

Amazon, Financial Times 'ın sezon başına 323 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdiği bir anlaşmayla haftada yaklaşık sekiz maç olmak üzere yayın haklarının çoğunu devraldı ve Fransız yayıncı Canal+ haftada iki maç için sezon başına 390 milyon dolar ödedi.

Nourry, "Bu Paris Saint-Germain için büyük bir fırsat ve umarım Ligue 1'in daha fazla tanınmasını sağlayacak" diyor. "Çünkü Mediapro'nun çöküşüyle birlikte geçen yıla kıyasla bu yıl TV hakları anlaşmasında yaklaşık %50'lik bir düşüş var.

"Dolayısıyla Fransa'da büyük bir heyecan var ama bu muhtemelen bu sezon ligdeki yedi ya da sekiz kulübün Covid-19 sırasında aldıkları kredileri geri ödeyememesini engellemeyecek."

Ancak "The Price of Football" kitabının yazarı Kieran Maguire, PSG'nin Messi'nin imzasından kesinlikle mali bir destek alacağını, ancak Ligue 1 için durumun böyle olmayacağını düşünüyor.

Maguire, PSG'nin bu yaz yaptığı mali harcamaların ligin zirvesinde yarattığı rekabet eksikliğinin, yayıncı kuruluşların ilgisinin "oldukça hızlı bir şekilde azalmasına" neden olacağını söylüyor ve Messi'nin imzasının TV hakları için ödeme yapmak isteyen taliplerin "uzun bir kuyruk oluşturacağına" ikna olmuyor.

CNN'e verdiği demeçte, "PSG bundan faydalanacak çünkü dün gece gördük ki yedi dakika içinde 150.000 forma satıldı, yani maç günlerinde daha fazla para kazanmanın faydasını görecekler" dedi. "Normal bilet fiyatlarını artırmasalar bile, ticari departman misafirperverlik paketleri için kendi fiyatlarını belirleyebilecek.

"Eğer bu locaya girmek istiyorsanız - eğer büyük bir avukat ya da muhasebeci firmasıysanız ya da bir yatırım bankacısıysanız ve bir müşterinizi ağırlamak istiyorsanız - Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Neymar'ın başını çektiği bir grubumuz var. Bunun için ne kadar ödemeye hazırsınız? Bu yüzden gelirlerini artırabileceklerini düşünüyorum."

Messi'nin hatırı sayılır yetenekleri ve PSG'nin tarihteki en büyük hücum üçlüsüne sahip olduğu düşünüldüğünde, Maguire kulübün Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarına ulaştığı için daha fazla para ödülü kazanmasının da olası göründüğünü söylüyor.

"Bence kulüp için pek çok faydası var," diye açıklıyor. "Ancak bir bütün olarak Fransız futbolu için, evet, başlangıçta medyanın ilgisi olacak ve onun işe alınmasına bir merak değeri atfedilecek, [ancak] bunun bir yayın anlaşmasının değerinde önemli bir artışa dönüşüp dönüşmeyeceği ... Ben o kadar emin değilim."

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Kaynak: edition.cnn.com