Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü Christophe Galtier ayrımcılık davasında beraat etti

Galtier'in avukatlarından Olivier Martin CNN'e yaptığı açıklamada "Bu karar rahatlatıcı" dedi.

"Christophe birkaç aydır kendisi, ailesi ve çevresindekiler tarafından çok kötü karşılanan ve hem özel hem de profesyonel yaşamı üzerinde etkileri olan oldukça iğrenç suçlamaların kurbanı olmuştu" diye ekledi.

CNN'e bağlı BFMTV'ye göre savcı, 12 ay ertelenmiş hapis cezasının yanı sıra azami 45.000 avro para cezası talep etmişti.

CNN yorum için savcılıkla temasa geçti.

Haziran ayında savcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, Galtier'in Nisan ayında takımda çok fazla siyahi ve Müslüman oyuncu olduğu yönünde açıklamalar yaptığı iddiaları üzerine Galtier ve oğlu John Valovic hakkında ön soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CNN'e bağlı BFMTV'nin haberine göre, 15 Aralık Cuma günü başlayan duruşmada Galtier birkaç saat boyunca kürsüde durdu ve polisin OGC Nice'ten bazı eski meslektaşları ve oyuncularla yaptığı görüşmelerin tutanaklarını dinledi.

Galtier, Temmuz 2022'de Paris Saint-Germain teknik direktörü olarak atanmadan önce 2021-22 sezonunda OGC Nice 'i çalıştırmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com