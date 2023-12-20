Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi grup aşaması kuralarının ardından Manchester City ile eşleşti

Lionel Messi'nin Paris'e gelişinin PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefindeki eksik parçayı tamamlayacağı umuluyor ancak kulüp aynı şeyi yapmak isteyen bir Manchester City takımıyla karşı karşıya.

City geçen sezon finalde son şampiyon Chelsea'ye yenilmişti ve Pep Guardiola'nın takımı bu yıl bir adım daha ileri gitmeye aç olacak.

Grup kuraları Messi'nin Cristiano Ronaldo ile yeniden kapışmasına da sahne olabilir; sosyal medyada Portekizli forvetin Etihad Stadyumu'na gideceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

RB Leipzig ve Club Brugge, tehlikeli görünen A Grubu'nda PSG ve Manchester City ile birlikte kura çektikten sonra eleme aşamalarına katılmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

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Bu arada şampiyon Chelsea, H Grubunda Ronaldo'nun şu anki kulübü Juventus, Zenit St. Petersburg ve Malmö ile karşılaşacak.

Moldova ekibi FC Sheriff, ülkesinden ana kuraya katılmaya hak kazanan ilk kulüp olarak tarihe geçti ancak D Grubu'nda 13 kez şampiyon olan Real Madrid, Inter Milan ve Shakhtar Donetsk ile birlikte zor bir görevle karşı karşıya.

Messi yeni takımı PSG'yi zafere taşımak isterken, eski kulübü Barcelona E Grubundan çıkmak için ilhamı başka yerlerde aramak zorunda kalacak. Alman devi Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Manchester United taraftarları, geçen yılın Avrupa Ligi galibi Villarreal, Atalanta ve Young Boys'a karşı avantajlı bir kura çektikten sonra takımlarının eleme aşamalarına girebileceğinden emin olacaklar.

Grup aşaması fikstürünün ilk turu 14 ve 15 Eylül'de, final ise 28 Mayıs 2022'de Rusya'nın St.

Kura çekiminin yanı sıra, törende geçen sezonki performansları için bir dizi bireysel ödül de açıklandı.

Chelsea'den Edouard Mendy ve N'Golo Kante sırasıyla yılın erkek kalecisi ve orta saha oyuncusu ödüllerini kazandı. Manchester City'den Ruben Dias yılın defans oyuncusu seçilirken, Erling Haaland da forvet ödülüne layık görüldü.

Bu arada Barcelona'dan Sandra Panos, Irene Paredes, Alexia Putellas ve Jennifer Hermoso yılın kadın kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti ödüllerini kazandı.

Alexia ve Chelsea'den Jorginho yılın genel oyuncusu ödüllerini aldı.

Kura çekiminin tamamı

A Grubu: Manchester City, PSG, RB Leipzig, Club Brugge

B Grubu: Atlético Madrid, Liverpool, Porto, AC Milan

C Grubu: Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D Grubu: Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, FC Sheriff

E Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev

F Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit St. Petersburg, Malmö

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Kaynak: edition.cnn.com