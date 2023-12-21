Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Diğer üç oyuncu Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala.

Takımdan yapılan açıklamada tüm oyuncuların "izolasyon altında olduğu ve uygun sağlık protokolüne tabi oldukları" belirtildi.

PSG Pazartesi günü Fransa Kupası 32. turunda Vannes ile karşılaşacak.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Fransa Cuma günü 232.200 yeni Covid-19 vakası kaydetti ve bu, pandeminin başlangıcından bu yana Avrupa genelinde kaydedilen en yüksek günlük sayı oldu.

Messi , Ağustos ayında Barcelona'dan PSG'ye katıldığından beri sadece bir Ligue golü attı, ancak beş Şampiyonlar Ligi maçında beş gol attı.

Kasım ayında Messi yedinci Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Bu, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo 'dan iki şampiyonluk daha fazla kazanan Messi için rekoru genişleten bir zafer oldu.

Messi için kulüp düzeyinde nispeten kötü bir yıl olarak değerlendirilse de, 34 yaşındaki Arjantinli oyuncu bu yılın başlarında Arjantin'in Copa América şampiyonluğunu kazanmasında hayati bir rol oynadı.

Ayrıca İspanya ligini gol kralı olarak tamamladı ve Barca'nın Copa del Rey'i kazanmasında iki gol attı.

Messi daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı.

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Neymar'ın sakatlık güncellemesi

Bu arada Ligue 1 kulübünden yapılan açıklamaya göre Neymar Jr. ayak bileğindeki sakatlığın tedavisine 9 Ocak'a kadar Brezilya'da PSG sağlık ve performans ekibinin üyeleriyle birlikte devam edecek

Neymar, Kasım ayında St Etienne karşısında alınan 3-1'lik lig galibiyeti sırasında ayak bileğini burktuktan sonra bağ hasarı yaşadı.

PSG'den yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncunun antrenmanlara yaklaşık üç hafta içinde dönmesinin beklendiği belirtildi.

Ligue 1'in zirvesinde yer alan ve Nice'e 13 puan fark atan Paris ekibinin bir sonraki lig maçı 9 Ocak'ta Lyon deplasmanında.

Fransız kulübü Şubat ayında yıldızlarla dolu bir Şampiyonlar Ligi 16. tur eşleşmesinde Real Madrid ile oynayacak ve PSG ilk Avrupa Kupasını kazanma hedefini sürdürecek.

Mia Alberti bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com