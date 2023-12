Paris Saint-Germain başkanı kulüpte 'yeni bir dönem' yaratmak için 'birçok değişiklik' sözü verdi

Birkaç hafta öncesine kadar Kylian Mbappe 'nin Fransa'nın başkentinde kalması pek mümkün görünmüyordu. Real'e taşınması kaçınılmaz görünmeye başladığında Madrid'de yemek yerken çekilen görüntüleri ve videoları ortaya çıktı.

PSG'nin sadece Ligue 1 şampiyonluğu kazandığı -ki bu kupanın kulübün hedeflerine ulaşmak için "yeterli olmadığını" teknik direktör Mauricio Pochettino da kabul etti- ve Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha dramatik bir şekilde çöktüğü çalkantılı bir sezonun ardından, Mbappe'nin bedavaya ayrılması halinde Fransız ekibinin parlak bir geleceği olacağını hayal etmek zordu.

PSG'nin kadrosunda Lionel Messi ve Neymar olsa bile, Mbappe'nin kulübün hem sahadaki hem de ekonomik olarak en değerli varlığı olduğuna şüphe yok.

PSG'nin genç süperstarını üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya ikna edebilmiş olması Parc des Princes'te hissedilir bir rahatlama duygusu yaratsa da Al-Khelaifi yaz boyunca yapılması gereken daha çok iş olduğu konusunda ısrarlı.

PSG başkanı Paris'te CNN'den Amanda Davies'e verdiği demeçte "Elbette pek çok değişiklik olacak," dedi. "Bunu muhtemelen hafta sonunda açıklayacağız."

Bu sözler özellikle Pochettino ve PSG'nin sportif direktörü Leonardo'ya uğursuz gelecektir, zira ikilinin Paris kulübündeki geleceğine dair spekülasyonlar artıyor.

Al-Khelaifi, kulübede yeni bir teknik direktörün görev alıp almayacağı sorusuna şu yanıtı verdi "Paris Saint-Germain'de yeni bir dönem yaratmak istiyoruz; yeni bir proje, taze bir hava. Bence herkesin yeniden motive olması çok önemli.

"Şampiyonlar Ligi'ndeki mağlubiyet kolay değildi, bunun sorumluluğunu alıyorum" diye ekleyen Al-Khelaifi, PSG'nin her iki maçta da üstün olmasına rağmen Real Madrid'e karşı alınan çeyrek final yenilgisine atıfta bulundu. "Ben başkanım ve sorumluyum, ancak her şey olabilir ve gelecekte de her şey olacak. Kimseyi suçlamıyorum, kim kalırsa kalsın ya da giderse gitsin, her şeyden, sonuçlardan sorumlu olan ilk kişi benim.

"Bu yüzden kimseyi suçlamıyorum ve bu benim için gerçekten çok önemli ama sonuçta yapmamız gereken seçimler var. Almamız gereken kararlar var.

"Bazılarını alacağız, bazıları yakında gelecek ve bence temelde başarmak istediğimiz şey geçen sezondan daha güçlü olmak - ve benim istediğim tek hedef bu, geçen sezondan daha büyük olmak."

'Biz büyük kulüplerden biriyiz'

Aylardır Mbappe'nin ayrılacağına dair söylentiler dolaşmasına rağmen Al-Khelaifi, 23 yaşındaki oyuncunun Paris'te kalacağından her zaman "gerçekten emin" olduğunu söylüyor.

Ancak bu sezon belki de kulüpteki herkesin hayal edebileceğinden daha zor geçti. PSG geçen yaz, tüm zamanların en büyük oyuncularından Messi'yi Barcelona'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu olarak kadrosuna kattığını açıkladığında, çok az kişi takımın böyle bir performans göstermesini bekleyebilirdi.

Sezonun umut ışığı olan takımın Ligue 1 şampiyonluğu bile taraftarlar tarafından küçümsenerek karşılandı. PSG'nin evinde Lens'le 1-1 berabere kalarak Fransa rekoru kıran 10. şampiyonluğunu elde etmesinin ardından Parc des Princes seyircisinin büyük bölümü devre arasında takımlarını yuhaladı ve maçın bitimine 15 dakika kala stadı terk etti.

Takımın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında utanç verici bir şekilde teslim olmasından dolayı hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar duygularını belli etti ve maçın bitiş düdüğünden sonraki 10 dakika içinde stadyum neredeyse tamamen boşaldı. Oyuncular ligi kazandıktan sonra geleneksel şeref turunu bile atladılar.

Al-Khelaifi bu sezon doğru gitmeyen "pek çok şey" olduğunu kabul ediyor.

"Ligue 1'i kazandık, bence insanlar bunun çok kolay olduğunu söyledi ama kupayı kazanmak asla kolay değildir" dedi. "[Şampiyonlar Ligi'nde] açıkçası Real'e karşı oynadığımız ikinci maçın 65. dakikasına kadar tüm maçı kontrol ederken fena gitmediğimizi düşünüyorum.

"Burada dört sıfır kazanmamız gerekiyordu ama Real kazandı ve kazanmayı hak etti. Onları tebrik ediyorum. Gerçek olan bu. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla detay vardır, her zaman küçük detaylar vardır ve şanslı olmanız gerekir ve ayrıca kendinize, oyunculara ve tüm personele inanmanız gerekir.

"Bugün büyük kulüplerden biri olduğumuza gerçekten inanıyoruz, ben de buna gerçekten inanıyorum ve herkesin buna inanması ve bunun için çalışması gerekiyor. Paris Saint-Germain formasını giydiğinizde, büyük bir kulübün büyük oyuncususunuz ve sadece burada kazanırsınız, yaratmak istediğimiz zihniyet bu.

"Bazen kolay olmuyor, biliyoruz ama inşa etmek istediğimiz şey bu, ruh ve kazanma zihniyeti."

'Sevgi var'

Mbappe'nin yeni anlaşmasıyla ilgili en çok konuşulan konu, kendisine verildiği söylenen dudak uçuklatan meblağlar oldu; Al-Khelaifi müzakere sürecinde Mbappe ve ailesiyle birçok kez bir araya geldiğini söylüyor ancak "futbol dışında hiçbir şey" konuşmadıklarında ısrar ediyor.

Sky Sports'a göre Mbappe PSG'de kalarak, 100 milyon sterlin (125 milyon dolar) civarındaki imza parasını cebe indirdikten sonra haftada yaklaşık 1 milyon sterlin (1,25 milyon dolar) maaşla dünya futbolunun en çok kazanan oyuncusu olacak.

Ancak Al-Khelaifi bunun yerine Mbappe'nin PSG'nin kendisine sunduğu sportif proje ve memleketinin kulübünü en üst düzeyde temsil etmeye devam etme fırsatıyla motive olduğuna inanıyor.

"Önemsedikleri tek şey: sadece spor ve futbol," dedi. "Hedeflerimiz aynı... Temelde biz kazanmak istiyoruz, o da kazanmak istiyor. O bir savaşçı; o bir kazanan.

"Unutmayın, o bir Parisli, o bir Fransız. Ülkesini seviyor. Kulübünü seviyor. Beş yıldır bu kulüp için oynuyor, aralarında bir ilişki var. Onunla kulüp, taraftarlar ve ülkesi arasında bir sevgi var. Bence bu gerçekten çok önemliydi ve insanlar belki de bunu hafife alıyorlar.

"Meselenin sadece sözleşme ve kimin daha fazla teklif verebileceği olduğunu düşünüyorlar ki bu hiç de doğru değil. Bence o gerçekten harika biri. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra, dünyanın en iyi oyuncusu, aynı zamanda harika bir insan."

Kaynak: edition.cnn.com