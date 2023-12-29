Paris, Katar Dünya Kupası taraftar bölgelerini boykot eden Fransız şehirleri listesine katıldı

Özellikle Paris, sosyal ve çevresel sorunları gerekçe göstererek Katar'daki FIFA Dünya Kupası için taraftar alanları düzenlemeyeceğini açıkladı.

Paris'in spordan sorumlu belediye başkan yardımcısı Pierre Rabadan Salı günü yaptığı açıklamada, "[Nedenlerimiz] öncelikle etkinlikle ilgili çevresel ve sosyal koşullar ve bunun Paris'teki büyük etkinlikler için teşvik etmek istediğimiz bir model olmaması" dedi,

Ancak şehir, bunun ne etkinliğin kendisine ne de Katar rejimine yönelik bir boykot olmadığını açıkça belirtti.

Rabadan, "Bu, etkinliğin boykot edilmesi çağrısında bulunduğumuz anlamına gelmiyor," diye ekledi.

Ancak bazıları, Paris Saint-Germain'in (PSG) Katar devletiyle yakından bağlantılı Katarlı bir şirkete ait olması ve Nasser Al Khelaifi adında Katarlı bir başkanı olması nedeniyle şehri ikiyüzlülükle suçluyor.

Rabadan açıklamasına şunları da ekledi: "[PSG başkanlarının] PSG kulübüne ve dolayısıyla şehre ne kadar çok şey kazandırdıklarını biliyoruz."

Geçtiğimiz yıl PSG, Spor Hukuku ve Ekonomi Merkezi tarafından yürütülen ve Ligue 1 kulübünün 2018-2019 sezonu boyunca bölge ekonomisi için 182,2 milyon avrodan (180,7 milyon dolar) fazla gelir sağladığını ve "2.150 tam zamanlı eşdeğer işin sürdürülmesine" yardımcı olduğunu tahmin eden bir çalışmaya atıfta bulundu.

Araştırmanın yazarı Christophe Lepetit, "Île-de-France için bu ek gelir kaynakları büyük ölçüde kulübün uluslararası sahnedeki çekim gücü ve etkisiyle açıklanıyor" dedi.

"Paris Saint-Germain'in Parc des Princes'deki maçları pek çok yabancı ziyaretçi için mutlaka görülmesi gereken bir etkinlik haline geldi."

Paris, Strasbourg, Lille, Rodez, Bordeaux, Nancy ve Reims'e katılarak halka açık gösterimler düzenlememe taahhüdünde bulundu.

Rabadan, "Tekrar ediyorum, bu Katar'ın yargılanması değil, biz bu etkinliğin modelini sorguluyoruz" diye ısrar etti.

The Guardian'ın daha önce bildirdiğine göre, Katar'ın 2010 yılında Dünya Kupasına ev sahipliği yapma teklifini kazanmasından bu yana ülkede 6,500'den fazla göçmen işçi hayatını kaybetti

Yazarlar, işçilerin çoğunun düşük ücretli, tehlikeli işlerde ve genellikle aşırı sıcaklarda çalıştığını iddia etti.

Guardian'ın raporu 6,500 ölümün tamamını Dünya Kupası altyapı projeleriyle kesin olarak ilişkilendirmese de, bir uzman İngiliz gazetesine "ölen birçok işçinin bu projelerde istihdam edilmiş olmasının muhtemel olduğunu" söyledi.

CNN, The Guardian'ın rakamlarını bağımsız olarak doğrulamamıştır.

Katar Dünya Kupası yetkilileri, geçen yıl CNN'e stadyumlarda işle ilgili sadece üç ölüm ve işle ilgili olmayan 35 ölüm olduğunu söyleyerek çok farklı bir ölü sayısı tahmin ediyor.

Etkinliğin hazırlıklarını yöneten Hassan Al Thawadi CNN'den Becky Anderson'a verdiği demeçte The Guardian'ın verdiği 6,500 rakamının "doğası gereği yanıltıcı" olduğunu ve bağlamdan yoksun olduğunu söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com