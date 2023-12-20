Paris 2024, muhalefete rağmen gelecek yılki Olimpik sörf alanı için kule inşasında ısrar ediyor

Organizatörler Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, kule inşasının "yarışmanın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve sporcularla ilgili herkesin güvenliği için yeterli garantiyi sağlayan tek seçenek" olduğu konusunda ısrar ettiler.

Teahupo'o dünyanın en iyi sörf noktalarından biri olarak kabul ediliyor ve Dünya Sörf Ligi (WSL) tur yarışmalarına ev sahipliği yapıyor, burada genellikle yarışmalar için ahşap bir yapı inşa ediliyor ve daha sonra kaldırılıyor.

Ancak Olimpiyat organizatörleri, dokuz ton ağırlığındaki alüminyum kulenin, gelecek yıl yarışmayı değerlendirecek ve televizyonda yayınlayacak 40 kişiyi ağırlamak için gerekli olduğunu söylüyor.

ISA Salı günü yaptığı açıklamada kulenin inşasına karşı olduğunu belirtti.

Sörf kurumu bu ayın başlarında, kulenin inşasında kullanılan bir mavnanın resifte sıkışarak mercanlara zarar vermesi ve inşaatın durdurulmak zorunda kalınmasının ardından endişelerini dile getirmişti. Paris 2024 ve yerel yetkililer o dönemde, başlangıçta planlanan kulenin boyutunu ve ağırlığını azaltmak için çalışacaklarını söylemişlerdi.

ISA, olayın ardından yarışmayı değerlendirmek için "karadan, sudan ve dronlardan çekilen canlı görüntülerle yarışmayı uzaktan değerlendirmek" de dahil olmak üzere alternatif yollar önerdiğini söyledi.

Ancak Paris 2024 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, görünürlük ve güvenlik nedenlerini gerekçe göstererek "bu seçeneğin zaten gözden geçirildiğini" ve "elendiğini" söyledi.

"Görüntülerden karar verme çözümü diğer uluslararası sörf yarışmalarında kullanılmış olsa da, Teahupo'o'da uygulanabilir değildi çünkü sahanın kendine özgü özellikleri göz önüne alındığında hakemlik, yayın kapsamı ve su yüzeyinin güvenliği için yeterli garanti sağlamıyordu" diyen Paris 2024, kameraları yerleştirmek için geçici bir platform kullanma önerisinin de "güvenlik nedenleriyle" reddedildiğini sözlerine ekledi.

Organizasyon komitesi, revize edilen yeni kule üzerinde çalışmaların başladığını belirterek ISA'yı "yerel paydaşların bu çözüm için yaptığı seçime saygı duymaya" davet etti.

Yerel muhalefet

Kulenin inşasına yönelik muhalefet, planların ortaya çıkmasından bu yana şiddetlendi.

Teahupo'o sakinleri ve ziyaretçileri tarafından hükümetin kulenin yanı sıra sörf yarışması için platform ve su altı boru hatlarının sondajını yeniden düşünmesi çağrısında bulunan bir dilekçe yaklaşık 230.000 imza aldı ve Kelly Slater ve Kanoa Igarashi de dahil olmak üzere profesyonel sörfçüler inşaat hakkında konuştu.

Kampanyacılar ve yöre sakinleri uzun süredir yeni yapının çevre üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini dile getiriyorlardı.

Teahupo'o Resifini Kurtarın imza kampanyasının arkasındaki Vai Ara O Teahupo'o derneğinin sekreteri Astrid Drollet daha önce CNN'e yaptığı açıklamada mevcut ahşap kulenin "20 yıldır kullanıldığını ve çok iyi korunduğunu" söyledi.

"Bu nedenle Paris 2024 ve Fransız Polinezyası'nın dört günlük yarışma için neden bu kuleyi kullanmadıklarını anlamıyoruz" diyen Drollet, yeni kulenin "çevreye büyük zarar vereceğini" de sözlerine ekledi.

Tahiti Turizm Kurulu'na göre Fransız Polinezyası'nda 1,000'den fazla balık türü ve 150 mercan türü bulunuyor. İklim değişikliği ve kitle turizminin etkileri nedeniyle tehdit altında olan mercanlar yüksek düzeyde korunan türlerdir.

Bu ayın başlarında Fransa'nın güneybatısındaki sörfçüler de Teahupo'o bölgesinin gelişimiyle ilgili bir protesto düzenledi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com